Trump annuncia dazio del 100% sui chip importati

Nel corso della conferenza stampa dedicata al nuovo investimento di Apple, Donald Trump ha annunciato che applicherà un dazio del 100% su chip e semiconduttori importati. Chi vuole evitare questi costi aggiuntivi deve spostare la produzione negli Stati Uniti. Alcune aziende verranno quindi esentate, tra cui Intel, TSMC e Samsung.

Impatto limitato sui prezzi?

Trump aveva comunicato due giorni fa che il dazio su semiconduttori e chip sarebbe stato annunciato entro la prossima settimana. Ieri Tim Cook ha confermato un investimento di 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti che si aggiunge ai 500 miliardi di dollari già previsti per i prossimi quattro anni.

Durante la conferenza stampa nello Studio Ovale, il Presidente ha dichiarato:

Applicheremo un dazio molto elevato su chip e semiconduttori, ma la buona notizia per aziende come Apple è che se si costruisce negli Stati Uniti o ci si è impegnati senza esitazione a costruire negli Stati Uniti, non ci saranno costi.

L’aliquota sarà del 100%, ma non è noto quando entrerà in vigore. Trump ha sottolineato che verranno esentate le aziende che producono negli Stati Uniti e quelle che hanno promesso di costruire o hanno già avviato la costruzione di fabbriche. Secondo Bloomberg, il dazio verrà applicato solo ai chipmaker, mentre i prodotti che integrano chip saranno soggetti ad un’altra aliquota.

TSMC, maggiore produttore mondiale di semiconduttori, non pagherà nulla perché ha già investito 65 miliardi di dollari per la costruzione di tre fabbriche in Arizona e investirà altri 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Il principale cliente di TSMC è Apple, quindi non dovrebbero esserci aumenti per gli iPhone. Lo stesso vale per altri clienti, tra cui AMD e NVIDIA.

Probabile esenzione anche per Samsung che costruirà due fabbriche in Texas (dove verranno prodotti i sensori fotografici per gli iPhone 18) e SK Hynix che costruirà una fabbrica e un centro di ricerca in Indiana. Sicuramente esentata Intel, visto che possiede diverse fabbriche negli Stati Uniti. Le aziende più colpite saranno quelle in Malaysia, Filippine e Giappone.