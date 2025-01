Trump licenzia gli esperti di cybersicurezza

Durante i primi giorni alla Casa Bianca, Donald Trump ha già preso decisioni piuttosto discutibili, come la revoca dell’ordine esecutivo di Biden sullo sviluppo dei sistemi AI. Il nuovo Presidente degli Stati Uniti ha licenziato anche tutti i membri del Cyber Safety Review Board (CSRB), il gruppo di esperti che ha indagato su vari attacchi effettuati contro aziende e infrastrutture.

Tagli di costi che non esistono

Il Cyber Safety Review Board (CSRB) è stato istituito il 12 maggio 2021 con un ordine esecutivo di Biden per migliorare la sicurezza informatica degli Stati Uniti. È parte del Dipartimento della sicurezza interna e viene guidato dal governo insieme a partner esterni. L’amministrazione Trump deciso di revocare l’incarico a tutti i membri delle commissioni consultive, inclusi quelli del CSRB.

Nella lettera (PDF) del Dipartimento è scritto che deve essere eliminato l’uso improprio di risorse. In realtà non c’era nessuno spreco di risorse perché i membri del CSRB non percepivano uno stipendio.

La decisione di Trump è stata considerata “orribilmente miope”. Il licenziamento dei membri del CRSB comporterà la chiusura anticipata dell’indagine sull’intrusione dei cybercriminali cinesi del gruppo Salt Typhoon nelle reti di telecomunicazioni statunitensi. Gli esperti avevano anche indagato sugli attacchi effettuati da cybercriminali cinesi e russi contro i servizi di Microsoft.

Il senatore democratico Ron Wyden ha dichiarato: