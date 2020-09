Trump: TikTok diventi americana o via dagli USA

Tutt’altro che chiaro cosa accadrà a TikTok negli Stati Uniti. Le ultime dichiarazioni di Donald Trump sembrano in qualche modo contraddire quanto affermato nel fine settimana: se la cinese ByteDance non cederà il controllo completo sulla piattaforma a realtà americane scatterà la messa al bando negli USA. Ricordiamo che la somma richiesta per un’acquisizione completa secondo le indiscrezioni ammonterebbe a 60 miliardi di dollari.

TikTok a rischio negli USA: serve un’acquisizione completa

La Casa Bianca sembra dunque non ritenere sufficiente la creazione di TikTok Global nel territorio statunitense né il passaggio del 20% a Oracle e Walmart. Non basteranno nemmeno la gestione delle informazioni relative agli utenti americani sul cloud americano e la prospettiva di una quotazione sul mercato azionario USA entro un anno. In quella che potrebbe essere la sua ultima prova di forza prima delle elezioni di inizio novembre, l’inquilino della Casa Bianca chiede un’uscita di scena totale della parent company di Pechino per evitare il ban.

Una messa al bando inizialmente prevista per la giornata di domenica 20 settembre, posticipata poi di una settimana per revisionare i termini dell’accordo trovato con Oracle. Ricordiamo che all’inizio del mese scorso anche Microsoft aveva provato ad allungare le mani sul social network, inoltrando a ByteDance una proposta per acquisirne il business negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda. L’offerta è stata rifiutata e il gruppo di Redmond ha dovuto rinunciare all’idea: chissà che non possa tornare in gioco ora che le carte in tavola sono state mischiate.