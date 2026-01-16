 Trust Bayo+ a 33€ è TOP su Amazon, mouse wireless ergonomico: BT+2.4GHz
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Trust Bayo+ a 33€ è TOP su Amazon, mouse wireless ergonomico: BT+2.4GHz

Trust Bayo+ è il mouse wireless con doppia connettività e design verticale: 3 mesi di autonomia al PC.
Trust Bayo+ a 33€ è TOP su Amazon, mouse wireless ergonomico: BT+2.4GHz
Senza categoria Tecnologia
Trust Bayo+ è il mouse wireless con doppia connettività e design verticale: 3 mesi di autonomia al PC.

Trust Bayo+ è un mouse wireless ergonomico e verticale con doppia connettività (Bluetooth + 2.4 GHz). È compatibile sia con Windows che MacOS e dotato di batteria integrata da ricaricare tramite cavo. Utile da utilizzare a casa e per rendere la scrivania senza fili, oltre ad agevolare le ore trascorse davanti allo schermo grazie al suo design che rispetta la fisiologia del polso. Impossibile non sceglierlo quando lo trovi in sconto su Amazon, con risparmio del 32% spendi pochissimi: compralo subito a soli 33,99€ prima che torni il prezzo pieno.

Compralo su Amazon

Mouse wireless Trust ergonomico: i vantaggi del modello

Scegliere un mouse wireless Trust è già un ottimo punto di partenza. Tuttavia, optare per un modello verticale è la svolta. Perché scegliere questa versione? Quando passi tante ore davanti allo schermo, è naturale affaticare il polso: i modelli più classici, infatti, non rispettano la posizione fisiologica dell’articolazione. Trust Bayo+, invece, lo fa e ti offre anche tante altre funzioni.

Trust Bayo+ Mouse Verticale Wireless Bluetooth + RF 2.4GHz, Ridurre la Tensione del Braccio e del Polso, 53% Plastica Riciclata, Mouse Ergonomico Ricaricabile Multidispositivo PC Laptop Mac - Bianco

Trust Bayo+ Mouse Verticale Wireless Bluetooth + RF 2.4GHz, Ridurre la Tensione del Braccio e del Polso, 53% Plastica Riciclata, Mouse Ergonomico Ricaricabile Multidispositivo PC Laptop Mac – Bianco

33,9949,99€-32%
Vedi l’offerta

Disponibile in colorazione bianca, si connette ai tuoi dispositivi attraverso il micro ricevitore USB oppure mediante Bluetooth: sta a te scegliere quella che preferisci. Si connette a più dispositivi? Sì, il mouse wireless è dotato di connessione Multipoint per ottimizzare il tuo workflow e connetterlo a 3 prodotti in contemporanea. Tra gli altri vantaggi di Bayo+ ci sono:

  • DPI regolabili fino a 2400 punti con il tasto dedicato;
  • due pulsanti laterali aggiuntivi;
  • batteria ricaricabile con 3 mesi di autonomia;
  • ricarica rapida in 5 minuti per 8 ore aggiuntive di utilizzo;
  • 5 anni di garanzia.

Lo sconto di Amazon è tremendo

Se vuoi rendere le tue ore al computer più funzionali, acquista Trust Bayo+ in offerta su Amazon. Il mouse wireless ergonomico e con design verticale rende ogni gesto più semplice e privo di dolore a fine giornata. Con lo sconto del 32% è da mettere in carrello al volo:fallo tuo a soli 33,99€ subito.

{title}

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

X (Twitter) e Grok sono down: cosa sta succedendo?

X (Twitter) e Grok sono down: cosa sta succedendo?
Animal Crossing MANIA: il gioco per Switch 1 e 2 pronto all'aggiornamento

Animal Crossing MANIA: il gioco per Switch 1 e 2 pronto all'aggiornamento
Rubrica degli SCONTI: 10 offerte Amazon a prezzo basso da sembrare GRATIS

Rubrica degli SCONTI: 10 offerte Amazon a prezzo basso da sembrare GRATIS
6 smartphone da acquistare subito su eBay grazie al coupon

6 smartphone da acquistare subito su eBay grazie al coupon
X (Twitter) e Grok sono down: cosa sta succedendo?

X (Twitter) e Grok sono down: cosa sta succedendo?
Animal Crossing MANIA: il gioco per Switch 1 e 2 pronto all'aggiornamento

Animal Crossing MANIA: il gioco per Switch 1 e 2 pronto all'aggiornamento
Rubrica degli SCONTI: 10 offerte Amazon a prezzo basso da sembrare GRATIS

Rubrica degli SCONTI: 10 offerte Amazon a prezzo basso da sembrare GRATIS
6 smartphone da acquistare subito su eBay grazie al coupon

6 smartphone da acquistare subito su eBay grazie al coupon
Paola Carioti
Pubblicato il
16 gen 2026
Link copiato negli appunti