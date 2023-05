Trust Gaming GXT 1160 Vero scontata del 69%? Non è un errore, ma sbrigatevi!

Tra Smart Working, corsi online o live streaming, è sempre più comune l’utilizzo di Webcam di buona qualità. Tra queste ve ne consigliamo una in grande sconto su Amazon: stiamo parlando della Trust Gaming GXT 1160 Vero il cui prezzo passa 59,99 euro a soli 18 euro. Lo sconto del 69% è assurdo e corrisponde a un risparmio di oltre 40 euro nonché il prezzo più basso di sempre raggiunto da questa splendida webcam. La promozione è talmente folle da sembrare un errore di prezzo.

Trust Gaming GXT 1160 Vero: caratteristiche principali

Si tratta di una webcam comodissima e incredibilmente versatile, si posiziona sopra il vostro monitor o su una qualsiasi superficie e siete già pronti all’uso. Non avrete bisogno di nessun supporto extra o di eventuali scomodi software da installare: grazie all’unico cavo USB, iniziare a usare la webcam Vero è facile come contare fino a 3. Collegate la webcam, scegliete il vostro programma preferito per lo streaming o le videoconferenze e selezionate la webcam Vero. Tutto qua!

La webcam Vero ha una risoluzione Full HD e una lente con messa a fuoco fissa, per un’immagine incredibilmente nitida. Il microfono incorporato trasmette fedelmente tutto ciò che dite. Non importa se dovete usare la webcam per lo streaming o per registrare video: il pubblico potrà sentire ogni vostra parola. Acquistate immediatamente la webcam Trust Gaming GXT 1160 Vero su Amazon all’incredibile prezzo di 18 invece di 59,99 euro. Sbrigatevi perché le scorte, a questo prezzo, potrebbero esaurirsi presto!

