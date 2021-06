Trust GTX 144 Rexx: il mouse verticale che stavi cercando

Trust GTX 144 Rexx è il mouse verticale in promozione su Amazon a soli 26,69€. Il prezzo di listino viene ribassato da uno sconto del 26% che corrisponde a circa 10,30€ in meno.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Perché acquistare un mouse verticale e perché proprio Trust GTX 144 Rexx

I mouse verticali stanno rivoluzionando il mercato di questi dispositivi. Sempre più in voga consentono di lavorare al PC senza affaticare mano e braccio risultando un acquisto perfetto per coloro che di tempo davanti allo schermo ne passano in abbondanza.

Il GTX 144 Rexx di Trust è un ottimo prodotto che si presenta semplice ma completo di tutto. Anzitutto è cablato, dunque richiede una connessione attraverso porta USB al dispositivo principale.

La sua struttura è stata progettata per garantire comfort e un'ergonomia pressoché perfetta. In particolar modo sono presenti ben 6 tasti programmabili per rendere l'esperienza ancora più personalizzata.

Il sensore è di tipo ottico e assicura una resa eccellente su qualsiasi superficie. I DPI ammontano a 10,000 per un feedback accurato.

Da non sottovalutare un plus che è rappresentato dall'illuminazione RGB. Installando il software dedicato è possibile impostare la colorazione più gradita o attivare dei giochi di luce grazie alle opzioni macro.

Il mouse è valido anche nelle circostanze di gaming, in particolare per quei titoli appartenenti alle categorie RPG, RTS e FPS.

È compatibile con Windows dunque PC e laptop. Non è invece adatto a chi è mancino.

Trust GTX 144 Rexx è acquistabile su Amazon a soli 29,69€ in colorazione nera. Acquistandolo oggi si può ricevere a casa in meno di 48 ore se si possiede un abbonamento Prime. In alternativa le spedizioni sono gratuite per il resto dei clienti.