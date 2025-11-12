 Trust Puck è il mouse wireless tuo a neanche 10€, Bluetooth o 2.4 GHz
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Trust Puck è il mouse wireless tuo a neanche 10€, Bluetooth o 2.4 GHz

Trust Puck è semplice ma comodissimo: ambidestro con clic silenziosi e DPI regolabili.
Trust Puck è il mouse wireless tuo a neanche 10€, Bluetooth o 2.4 GHz
Tecnologia
Trust Puck è semplice ma comodissimo: ambidestro con clic silenziosi e DPI regolabili.

Collegalo al tuo dispositivo e naviga sullo schermo senza alcuna costrizione. Trust Puck è il mouse wireless dalla doppia connettività perfetto per le tue ore al computer. Sia sul PC fisso che al laptop senza alcuna eccezione perché è compatibile con qualsiasi sistema operativo. DPI regolabili e un design ultra slim che te lo fa amare. Approfitta al volo dello sconto del 55% su Amazon e portalo a casa a soli 9,99 euro invece che a 21,99 euro.

Compralo su Amazon

Trust Puck è un mouse semplicissimo ma, allo stesso tempo, fenomenale. Potendolo connettere ai tuoi dispositivi sia via Bluetooth che con il micro ricevitore USB (in confezione) lo abbini realmente a qualsiasi prodotto. In termini di sistema operativo non ci sono limitazioni così come per il movimento visto che non ha alcun filo. Design sottile ed ergonomico, così lo porti anche con te se lo abbini al tuo laptop e non ne fai mai a meno. Lo usi sia con mano destra che con mano sinistra senza intoppi.

Trust Puck Mouse Wireless Ricaricabile, Bluetooth o 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Silenzioso, Pulsante DPI, Mouse Bluetooth Ergonomico ‎Senza Fili per PC, Macbook, Mac, Computer, iPad - Blu

Trust Puck Mouse Wireless Ricaricabile, Bluetooth o 2.4 GHz con Mini Ricevitore USB, Silenzioso, Pulsante DPI, Mouse Bluetooth Ergonomico ‎Senza Fili per PC, Macbook, Mac, Computer, iPad – Blu

9,9921,99€-55%
Vedi l’offerta

Una volta effettuata la connessione, entra subito in funzione. Con un sensore che legge anche il più piccolo movimento, muovi il puntatore con disinvoltura sullo schermo. Pensa che c’è un tasto aggiuntivo per modificare proprio i DPI, i quali hanno un valore massimo di 1600 punti. Il resto dei pulsanti (clic destro, sinistro e rotellina di scorrimento) funziona nel più classico dei modi ma è impreziosito da un dettaglio: il silenzio più totale. Per quanto riguarda l’autonomia, infine, il mouse è ricaricabile con un semplice cavo USB C e ti offre ore e ore di utilizzo ogni singola volta. C’è anche il tasto di accensione e spegnimento per salvaguardare la batteria e non sprecare energia.

Approfitta al volo dello sconto del 55% di Amazon sul mouse wireless Trust Puck. Compralo ora a 9,99 euro. 

{title}

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Altro che Black Friday: su Amazon tantissimi Mini PC in offerta folle

Altro che Black Friday: su Amazon tantissimi Mini PC in offerta folle
Smart TV TCL da 43

Smart TV TCL da 43" con Google TV e risoluzione 4K: offerta Amazon
Dietro il divano questa multipresa super slim è una genialata, solo 5€

Dietro il divano questa multipresa super slim è una genialata, solo 5€
Rubrica degli Sconti: 10 offerte Amazon ROTTE per il mondo gaming

Rubrica degli Sconti: 10 offerte Amazon ROTTE per il mondo gaming
Altro che Black Friday: su Amazon tantissimi Mini PC in offerta folle

Altro che Black Friday: su Amazon tantissimi Mini PC in offerta folle
Smart TV TCL da 43

Smart TV TCL da 43" con Google TV e risoluzione 4K: offerta Amazon
Dietro il divano questa multipresa super slim è una genialata, solo 5€

Dietro il divano questa multipresa super slim è una genialata, solo 5€
Rubrica degli Sconti: 10 offerte Amazon ROTTE per il mondo gaming

Rubrica degli Sconti: 10 offerte Amazon ROTTE per il mondo gaming
Paola Carioti
Pubblicato il
12 nov 2025
Link copiato negli appunti