Set 2-in-1 con webcam e cuffie Trust: prezzo crolla -73%

Segnalazione rapida prima dell’inevitabile sold out: il set Trust 2-in-1 Home Office con webcam HD e cuffie si trova ora in sconto del 73% su Amazon. Un’occasione più unica che rara per acquistare l’articolo più venduto della categoria sull’e-commerce a prezzo davvero stracciato.

Sconto 73% sul set Trust 2-in-1 Home Office

Come si può intuire già dal nome, si tratta di un’offerta dedicata in particolare a coloro impegnati in smart working, ma anche per chi desidera comunicare da remoto tramite videochiamata. La risoluzione delle immagini catturate dalla webcam arriva a 720p e, per quanto riguarda le cuffie, sul cavo è presente un controller utile alla regolazione del volume. Per tutti gli altri dettagli è possibile fare riferimento alla descrizione completa del prodotto.

In questo momento, il set Trust 2-in-1 Home Office è acquistabile su Amazon al prezzo finale di soli 14,99 euro invece di 54,99 euro come da listino. Grazie allo sconto del 73% non tarderà molto ad andare sold out: meglio approfittarne finché disponibile.

La consegna è immediata, in un solo giorno, con spedizione gratuita a domicilio o presso uno dei tanti Locker distribuiti in tutta Italia: se lo ordini subito lo riceverai entro domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.