Trust Trezo mouse + tastiera: SUPER sconto del 25% su Amazon

Il set mouse e tastiera Trust Trezo è l’ultima innovazione nel mondo della produttività, e ora puoi avere questo straordinario set con uno sconto imperdibile del 25% su Amazon, rendendolo il regalo perfetto per questo Natale. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo vantaggioso di soli 29,90 euro, anziché 39,99 euro.

Trust Trezo mouse + tastiera: un’occasione da prendere al volo

Con la promessa di “SILENZIO DA BIBLIOTECA”, la tastiera Trust Trezo offre una digitazione silenziosa grazie ai tasti morbidi e silenziosi, consentendoti di concentrarti completamente sul lavoro senza disturbare chi ti circonda.

Ciò che rende il Trust Trezo ancora più eccezionale è il suo impegno per l’ambiente. Realizzato all’85% con materiali riciclati, questo set è progettato per chi cerca prestazioni di alta qualità senza compromettere la sostenibilità. Fai una scelta consapevole e regala a te stesso o a qualcuno di speciale un accessorio da scrivania che non solo migliorerà la tua produttività, ma contribuirà anche a preservare il nostro pianeta.

L’ergonomia è al centro dell’attenzione con la tastiera Trust Trezo, che offre un design con poggiapolsi, tasti multimediali, resistenza ai liquidi e un layout QWERTY italiano. Queste caratteristiche garantiscono un’esperienza di digitazione confortevole e personalizzata per adattarsi alle tue esigenze.

Il mouse Trezo completa l’esperienza con un clic perfetto e una regolazione DPI (1000-1400-1800) per adattarsi alla tua sensibilità preferita. Con un design ambidestro, è perfetto per utenti sia mancini che destri.

Goditi l’efficienza e la comodità di un’esperienza di lavoro wireless senza interruzioni, grazie alla lunga durata della batteria: 48 mesi per la tastiera e 12 mesi per il mouse. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di possedere questo set di alta qualità a un prezzo scontato. Acquista il set Trust Trezo su Amazon ora e trasforma il tuo spazio di lavoro al prezzo speciale di soli 29,90 euro. Affrettati, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

