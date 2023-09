Trust Trezo tastiera e mouse: SUPER sconto del 25% su Amazon

Se stai cercando un set da scrivania che ti permetta di lavorare in totale tranquillità e con un occhio di riguardo per l’ambiente, allora non cercare oltre: il Trust Trezo Tastiera e Mouse è l’opzione perfetta per te. E oggi, puoi ottenerlo con uno sconto imperdibile del 25% su Amazon. Approfitta subito di questa occasione e acquistali al prezzo speciale di soli 29,99 euro.

Trust Trezo tastiera e mouse: un’occasione da prendere al volo

Trust Trezo è stato progettato con l’attenzione al dettaglio che solo Trust può offrire. Questo set da scrivania è noto per la sua straordinaria tranquillità, grazie ai tasti morbidi e silenziosi. Quando lavori, non sentirai più il fastidioso rumore di battitura delle tastiere tradizionali. È un tocco di comfort che renderà la tua esperienza di lavoro più produttiva e piacevole.

Uno dei punti di forza del Trust Trezo è il suo impegno per l’ambiente. Questo set è realizzato all’85% con materiali riciclati, dimostrando l’attenzione di Trust per la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. Acquistando Trezo, non solo stai migliorando la tua esperienza di lavoro, ma stai anche contribuendo a preservare il pianeta.

Con Trust Trezo, puoi dire addio ai fastidiosi cavi. Questo set offre un’esperienza di lavoro totalmente wireless e presenta una batteria di lunga durata. La tastiera offre fino a 48 mesi di autonomia, mentre il mouse ha una durata della batteria di 12 mesi. Non dovrai più preoccuparti di cambiare le batterie frequentemente e potrai concentrarti sul tuo lavoro senza interruzioni.

La tastiera Trust Trezo è progettata pensando al comfort dell’utente. Dispone di un poggiapolsi integrato per ridurre l’affaticamento durante le lunghe sessioni di lavoro. Inoltre, offre tasti multimediali per un accesso rapido alle funzioni più utilizzate e una resistenza ai liquidi per proteggerla da eventuali incidenti. Il layout QWERTY italiano ti offre una familiarità immediata, garantendo un flusso di lavoro senza intoppi.

Il mouse Trust Trezo è silenzioso e offre una regolazione DPI (1000-1400-1800) per adattare la sensibilità alle tue esigenze specifiche. Inoltre, è progettato in modo ambidestro, il che lo rende perfetto sia per gli utenti mancini che per quelli destri.

In conclusione, il Trust Trezo Tastiera e Mouse è il set ideale per chi cerca tranquillità, sostenibilità, efficienza e comfort. E con uno sconto del 25% su Amazon, questa è un’opportunità da non perdere. Rendi la tua esperienza di lavoro migliore oggi stesso, acquista il Trust Trezo e goditi la qualità Trust a un prezzo imbattibile di soli 29,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione si stanno esaurendo velocemente.

