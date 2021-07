Trust Verto: addio mal di mano con questo mouse SUPER

Trust Verto torna in promozione su Amazon e questa volta a un prezzo imperdibile. A soli €20,99 te lo porti a casa rivoluzionando le tue ore davanti al computer. Infatti lo sconto del 30% non può essere ignorato per ovvi motivi.

Le spedizioni sono gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Il mouse verticale diventa il tuo migliore amico al computer: Trust Verto

Trust Verto è un mouse verticale che ti regala comodità ma soprattutto ti permette di passare diverse ore al computer senza mai provare fastidio alla mano o al polso. Grazie alla sua struttura, infatti, consente all'arto con cui utilizzi il mouse di rimanere rilassato durante le ore passate davanti a uno schermo. Inoltre vista la sua struttura, questo modello in particolare è adatto se sei solito utilizzare la mano destra.

Sulla sua superficie sono presenti i classici tasti ossia quelli dedicati a click destro e al click sinistro, la rotellina di scorrimento più due tasti che permettono di andare avanti e indietro e che puoi azionare con il pollice. Come puoi aver intuito, poi, questo mouse è wireless il che significa che è privo di cavi. Per collegarlo al tuo dispositivo principale non devi fare altro che utilizzare il ricevitore USB incluso in confezione e il gioco sarà fatto. Ebbene sì, non necessita d'installazioni.

Per ultimo ma non per importanza, questo dispositivo a tre livelli di DPI modificabili. Poi optare per gli 800, i 1200 o i 1600 a seconda delle tue esigenze.

Puoi acquistare il mouse verticale ergonomico Trust Verto su Amazon a soli €20,99. Se sei abbonato a Prime acquistandolo oggi lo puoi ricevere in appena 48 ore. Se invece sei cliente standard, le spedizioni sono gratuite se opti per la consegna nei punti di ritiro.