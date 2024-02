Trust Verto: il mouse verticale cablato è in SUPER OFFERTA su Amazon

Il mouse verticale è una delle soluzioni più diffuse negli ultimi tempi per migliorare l’ergonomia e la postura quando si lavora per molte ore al PC. Oggi puoi acquistare il Trust Verto cablato in sconto Amazon a soli 14,99 euro: un prezzo bassissimo per scoprire tutti i vantaggi di questa novità.

Trust Verto: scopri i vantaggi del mouse verticale

Con il suo design ergonomico e il formato adatto a mani di qualsiasi misura, questo mouse verticale offre un sollievo immediato. La presenza del supporto per il pollice e il rivestimento in morbida gomma migliorano ulteriormente l’impugnatura e il comfort durante l’utilizzo.

Oltre al comfort però ci sono anche velocità e precisione: dotato di un sensore ottico con una risoluzione selezionabile tra 1000 e 1600 DPI, il mouse offre un controllo rapido e preciso, ideale per qualsiasi attività, dalla navigazione web al gaming.

L’installazione è facilissima: basta collegare il mouse Verto al tuo computer tramite il cavo USB da 1,5 metri e sarai subito pronto a iniziare. Una spia LED blu indicherà l’operatività del dispositivo.

Il mouse verticale Trust Verto è un device capace di combinare stile, ergonomia e massima precisione: acquistalo ora in offerta su Amazon a 14,99 euro e scoprine tutti i vantaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.