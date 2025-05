TSMC fa esplodere la domanda per la produzione locale in USA

TSMC sta sicuramente attraversando un periodo culmine, caratterizzato da un numero davvero elevato di ordini di produzione, con i principali attori del settore che si affrettano a prenotare le linee produttive site nelle strutture americane, causando a tutti gli effetti una lunga coda. L’attuale preoccupazione che riguarda nuovamente le catene di approvvigionamento globali ha spinto le aziende a rivolgersi all’industria statunitense per garantire gli scambi commerciali, facendo esplodere la domanda per quanto riguarda la produzione locale.

TSMC: aumentano ripidamente gli ordini per la produzione nelle filiali americane

TSMC ha sfruttato il momento investendo oltre 100 miliardi di dollari negli Stati Uniti, il che gli ha permesso di ampliare suo stabilimento in Arizona per aumentare la capacità e produrre attraverso nodi tecnologicamente avanzati. Secondo un rapporto del Taiwan Economic Daily, le strutture americane di TSMC sono già completamente prenotate da Apple, Intel e NVIDIA, nonostante la capacità ora maggiorata.

L’interesse per le operazioni di TSMC negli USA deriva dalla crescente convenienza per le aziende tecnologiche di produrre in loco, bypassando così l’attuale situazione geopolitica che riguarda paesi, in questo caso strategici, come il Taiwan. Inoltre, la produzione negli Stati Uniti offre alle aziende un vantaggio strategico con l’amministrazione attuale, motivo per cui NVIDIA e Apple hanno anch’esse annunciato investimenti miliardari nel paese.

TSMC sta capitalizzando enormemente l’attuale andazzo, con profitti trimestrali in forte crescita e prospettive rosee per il futuro. L’azienda taiwanese ha ambiziosi progetti per quanto riguarda gli Stati Uniti, tra cui il trasferimento di tecnologie avanzate per la produzione in nodi all’avanguardia. La fonderia taiwanese prevede di produrre in america il processo A16 (1,6 nm) e fino al 30% della fornitura di chip a 2 nm, confermando la priorità strategica del mercato americano. Inoltre, è pianificata l’apertura di un centro di ricerca e sviluppo dedicato e di un impianto per il packaging avanzato, rendendo il paese l’alternativa principale al Taiwan.

Nonostante ciò causi concorrenza interna tra TSMC e Intel, che dominava interamente la produzione americana, ci sono forti aspettative anche per il processo 18A, che ha già raccolto i primi ordini.