Tu e il tuo gatto condividete più di quanto pensi

Diversi scienziati giapponesi, cercando una risposta nella sintonia che esiste tra gatto e padrone, sembra abbiano trovato una condivisione di ormoni. Nella scienza, la sincronia ormonale tra proprietario e animale domestico è stata documentata solo nei cani, finora. Ciò che hanno scoperto questi ricercatori ha dell’incredibile.

Lo studio si è concentrato sulla misurazione dei livelli di ossitocina e cortisolo in 19 proprietari e 29 gatti domestici per un mese mentre gli scienziati hanno anche esaminato l’umore del proprietario e la vicinanza tra proprietario e gatto. Cosa hanno registrato? La risposta si trova all’interno del loro studio pubblicato anche su iScience.

“Livelli più elevati di ossitocina nel gatto erano associati a livelli più bassi di cortisolo nel proprietario e a un umore meno negativo, mentre livelli più elevati di cortisolo nel proprietario erano associati a un umore più negativo. Una maggiore vicinanza prediceva un maggiore vigore nel proprietario, e test comportamentali esplorativi hanno collegato l’ossitocina del gatto all’approccio sociale e il cortisolo a una minore propensione all’approccio verso gli estranei“, si legge nel rapporto.

Su cosa potrebbero essere incentrate le interazioni tra uomo e gatto

I risultati di questi test hanno portato gli scienziati a ipotizzare che, diversamente dalla sincronia centrata sul cortisolo riportata nelle diadi uomo-cane, le interazioni tra uomo e gatto potrebbero essere fondate sull’ossitocina. Questa scoperta estenderebbe così le scoperte ormonali interspecifiche a una specie con una storia di addomesticamento ben definita.

Nel complesso, i gatti con attaccamento sicuro iniziavano più interazioni, mostravano più comportamenti di avvicinamento e stazionamento e meno tentativi di fuga, e i loro proprietari mostravano meno interazioni forzate rispetto ai proprietari di gatti con attaccamento insicuro.

“I risultati del presente studio hanno ampliato la nostra comprensione della relazione tra interazione uomo-gatto e comportamento di attaccamento felino, nonché del meccanismo endocrino correlato all’ossitocina che potrebbe essere alla base del legame emotivo tra gatti domestici e proprietari“, hanno concluso gli scienziati.

Precedenti studi hanno dimostrato un legame tra felicità e gatti in 93 Paesi.