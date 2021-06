Tuffati nel Digital Marketing, il trampolino è qui

Tuffarsi nel Digital Marketing significa immergersi in un mare di opportunità. Sebbene il termine “digital marketing” sia infatti estremamente ampio, vario e multiforme, al suo interno contiene una serie di realtà molto precise e complesse la cui conoscenza stretta richiede forte abnegazione. Ma occorre anzitutto una bussola con la quale orientarsi. Se hai identificato nel Digital Marketing il tuo orizzonte prossimo venturo, è da qui che dovrai muovere i primi passi: questo sconto dell'86% disponibile oggi su Udemy è infatti il miglior trampolino possibile.

Digital Marketing, l'occasione è oggi

L'opportunità è su Udemy: soltanto 12,99 euro per metter mano ad un approfondito corso che ti consentirà conseguire i primi importanti obiettivi:

Imparerai come si fa in concreto un piano di digital marketing

Scoprirai le tecniche di comunicazione per distinguerti dalla massa

Saprai creare la tua brand identity aumentando la visibilità sul web

Creerai un sacco di contenuti di valore (blog, guide pdf, ecc.)

Scoprirai quali contenuti creare per emergere subito nel mercato

Comprenderai le tecniche per aumentare il traffico verso il tuo sito web

Imparerai il social media marketing sfruttando i principali canali social

Otterrai risultati tangibili mettendo in pratica i consigli passo-passo

Sarai in grado di scrivere una newsletter professionale e di impatto

Vedrai un botto di esempi, casi concreti e strumenti di digital marketing

Nessun requisito, solo motivazione e curiosità per un mondo nel quale nessuno nasce “imparato” e dove invece è fondamentale imparare a trovare i giusti punti cardinali: “riconoscerai le bugie ed i falsi miti del digital marketing, saprai creare un brand da zero innovativo e differente, pianificherai contenuti di valore per battere la concorrenza, emergerai dalla massa creando contenuti di alto valore, otterrai più visibilità su Google per il tuo sito web, imparerai a sfruttare come si deve i social network e riuscirai a fare email marketing professionale“.

Lascia perdere gli “urlatori” del digital marketing che promettono e poi deludono sempre le aspettative. Quando li vedi in giro, ripetiti nella mente #VaffanGURU e ricordati che “il miglior marketing non sembra marketing” (cit.: Tom Fishburne).

Un corso che ti consente di diventare il moltiplicatore delle opportunità di mercato della tua azienda, che ti può aprire nuovi importanti prospetti professionali e che rappresenta il tuo punto di partenza per avere una reale padronanza dei migliori strumenti del mestiere. Sfruttare l'occasione dello sconto odierno significa avere ben chiari in mente i propri obiettivi: 22,5 ore di lezioni on-demand e 55 risorse scaricabili sono la materia prima a cui si potrà attingere in termini di competenza. Tutto il resto è intuito, estro e capacità di messa a terra di progetti solidi e ben composti.