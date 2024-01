Turtle Beach Stealth 600: cuffie da gaming in OTTIMO SCONTO (-33%)

Preparati a giocare con il massimo del coinvolgimento con le cuffie da gaming Turtle Beach Stealth 600 che puoi acquistare su Amazon in offerta a soli 59,98 euro invece di 89,99. Una strepitosa occasione da non perdere a questo prezzo.

Turtle Beach Stealth 600 in offerta: le caratteristiche di queste cuffie

Progettate per essere compatibili con PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One X e Xbox One S, queste cuffie offrono un livello di audio superiore per migliorare il tuo coinvolgimento nel mondo del gioco.

Il tutto con il supporto di una batteria potenziata, che garantisce più di 24 ore di autonomia. Con questa durata eccezionale, le tue cuffie saranno sempre pronte per le tue sessioni di gioco più intense. Inoltre, la ricarica rapida ti consente di ottenere 8,5 ore di vita della batteria con soli 15 minuti di ricarica, grazie al pratico cavo USB-C incluso.

Le cuffie sono dotate delle avanzate impostazioni sonore Superhuman Hearing di Turtle Beach. Questa funzione ti permette di cogliere i suoni più delicati ma cruciali durante il gioco, come i passi dei nemici o il ricaricarsi delle armi. Vivi una esperienza di gioco più completa e aumenta le tue possibilità di vittoria, grazie a un audio che ti mette al centro dell’azione.

L’audio potente amplificato, con acustica raffinata e altoparlanti da 50 mm ottimamente calibrati, offre un suono preciso e immersivo. Ogni dettaglio sonoro è progettato per garantire un coinvolgimento totale nel mondo virtuale, migliorando la tua esperienza di gioco.

Compatibili con la tecnologia Suono Surround per Xbox, queste cuffie sono ottimizzate per offrire un audio surround immersivo con tecnologie come Windows Sonic, Dolby Atmos e DTS Headphone. Vivrai un audio avvolgente che ti farà sentire al centro dell’azione, con la possibilità di percepire i suoni da ogni direzione.

Queste cuffie con licenza ufficiale Xbox di Turtle Beach offrono un livello di audio eccezionale e una serie di funzionalità avanzate per migliorare la tua esperienza di gioco. Entra nel mondo del gaming con un audio di qualità superiore a soli 59,98 euro invece di 89,99.

