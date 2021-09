Tutta la connettività di cui hai bisogno in un unico dispositivo con l'HUB USB-C

Se sei in possesso di un ultrabook o MacBook, sicuramente la connettività rappresenta un punto dolente del tuo computer. Per questo oggi ti consigliamo un ottimo HUB USB Type-C in grado di espandere sensibilmente la quantità di porte disponibili, l’Aceele HUB USB-C 11 in 1, oggi in offerta su Amazon.

HUB USB Type-C Aceele 11 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, con una scocca completamente in alluminio grigio scuro, ed una superficie nera con le indicazioni sulle porte disponibili. La scelta dell’alluminio naturalmente agevola la dissipazione del calore, inevitabile soprattutto quando si ricarica il PC. L’HUB, infatti, possiede una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery che permette di collegare l’alimentatore direttamente all’HUB, in modo da lasciare una singola porta USB impegnata sul PC. Presenti anche due uscite audio/video, una VGA e l’altra HDMI, che permettono di collegare due monitor aggiuntivi con una risoluzione massima di 4K.

Ovviamente, però, l’obiettivo è quello di estendere la connettività sempre più risicata dei dispositivi portatili. Non mancano quindi 4 porte USB Type-A di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Una soluzione comoda per collegare periferiche esterne come HDD, SSD o pendrive e godere di una buona velocità di trasferimento. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN, indispensabile per godere della massima stabilità e velocità di rete offerta solo dal cavo ethernet. Presente un pratico lettore per schede di memoria TF, utile soprattutto a fotografi e videografi che utilizzano quotidianamente questo tipo di supporti. Chiude un jack combinato da 3,5mm per la connessione di cuffie/altoparlanti e microfono.

Grazie ad un’offerta a tempo, l’HUB può essere acquistato su Amazon a soli 45,89 euro con uno sconto del 22% sul prezzo di listino.