Tutta la Serie A e tanto altro a meno di 20€/mese con TIMVISION: ecco la promo

La scelta giusta per vedere le partite di Serie A, Serie B e tanti altri contenuti è rappresentata dall’offerta TIMVISION con DAZN e Prime.

La promozione combinata include, infatti, DAZN Full (con accesso completo a tutto il catalogo) e anche Amazon Prime (con Prime Video e tutti gli altri vantaggi) e i canali Eurosport.

Per i nuovi utenti, l’abbonamento è ora disponibile a 19,99 euro al mese per 5 mesi e poi a 34,99 euro al mese (pari al costo dell’abbonamento DAZN Full attivato singolarmente e con vincolo annuale).

L’offerta è attivabile tramite il sito ufficiale di TIM e garantisce l’accesso immediato a DAZN e a tutti i contenuti inclusi.

Cosa include l’offerta TIMVISION

Con la promozione TIMVISION con DAZN e Prime è possibile accedere a un bundle che comprende:

tutti i contenuti TIMVISION

DAZN con il piano Full e, quindi, con accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma di streaming

e, quindi, con accesso completo a tutti i contenuti della piattaforma di streaming Amazon Prime con accesso a Prime Video e a tutti gli altri contenuti dell’abbonamento

con accesso a Prime Video e a tutti gli altri contenuti dell’abbonamento Infinity+

i contenuti Eurosport e Discovery+

Si tratta, quindi, di una promozione ricca e completa che consente l’accesso a tantissimi contenuti con un prezzo ottimo. Per tutti i nuovi utenti che richiedono l’offerta online, utilizzando il link riportato qui di sotto, è possibile accedere a TIMVISION con DAZN e Prime con un costo di 19,99 euro al mese per i primi 5 mesi e poi con un costo di 34,99 euro al mese (pari al costo dell’abbonamento a DAZN Full attivato singolarmente).

L’offerta è disponibile tramite il link qui di sotto. Si tratta del modo più conveniente per poter accedere alle partite di Serie A aggiugnendo anche diversi altri vantaggi (il solo abbonamento Prime ha un valore di 49,99 euro per un anno). La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo.