Tutte le Fire TV in super sconto con le Offerte Primavera di Amazon

Se hai bisogno di trasformare la tua TV in una smart TV e accedere a migliaia di contenuti in streaming, non perdere le Offerte di Primavera Amazon sui dispositivi Fire TV. Puoi approfittare di sconti imperdibili su tutti i modelli e risparmiare fino al 50%. Ti consigliamo di affrettarti perché le offerte sono valide solo fino all’11 aprile.

I dispositivi Fire TV ti permettono di guardare i tuoi film e serie preferiti su Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri servizi. Puoi anche ascoltare musica su Spotify, Amazon Music e altre app. Inoltre, puoi controllare i tuoi dispositivi Fire TV con la tua voce grazie all’assistente vocale Alexa integrato.

Fire TV con le offerte di primavera di Amazon

Andiamo dunque a vedere tutti i modelli proposti in sconto con relativo prezzo in offerta:

Fire TV Stick Lite a 29,99 euro invece di 34,99. Si tratta del modello più economico e semplice, che ti offre uno streaming in Full HD con un telecomando vocale Alexa.

Fire TV Stick 4K Max a 44,99 euro invece di 74,99. Parliamo del modello più potente e veloce, che ti offre uno streaming in 4K Ultra HD con supporto a HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Ha anche il Wi-Fi 6 per una connessione più stabile e il telecomando vocale Alexa con tasti per l’accensione e il volume della TV.

Fire TV Stick 4K a 39,99 euro invece di 69,99. Questo è il modello più venduto, che ti offre uno streaming in 4K Ultra HD con supporto a HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Ha il telecomando vocale Alexa con tasti per l’accensione e il volume della TV.

Fire TV Stick a 34,99 euro invece di 44,99. Ecco invece la versione base, capace di garantirti uno streaming in Full HD con supporto a HDR10+ e Dolby Atmos. Ha il telecomando vocale Alexa con tasti per l’accensione e il volume della TV.

Fire TV Cube a 139,99 euro invece di 159,99. Chiudiamo con il modello più avanzato, con uno streaming in 4K Ultra HD con supporto a HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos. Ha anche un altoparlante integrato che ti permette di controllare la tua TV e altri dispositivi smart home con la tua voce anche quando la TV è spenta.

Non lasciarti sfuggire queste offerte incredibili e ordina subito il tuo dispositivo Fire TV preferito su Amazon. Ricorda che le offerte sono valide solo fino all’11 aprile e che i prodotti potrebbero esaurirsi prima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.