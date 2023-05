Tutte le Fire TV Stick in offerta: ti consigliamo questa

Nuovo round di offerte sulla linea Fire TV Stick di Amazon: così l’e-commerce strizza l’occhio a chi vuol trasformare il proprio televisore in un dispositivo smart e connesso, per l’accesso via Wi-Fi alle piattaforme di streaming e con l’integrazione dell’assistente virtuale Alexa con cui interagire tramite comandi vocali. Si arriva fino al 50% di sconto, con la possibilità di scegliere tra diversi modelli, in base alle proprie esigenze.

Amazon taglia il prezzo delle Fire TV Stick

A nostro avviso, la migliore scelta è quella relativa alla Fire TV Stick 4K a metà prezzo. Anzitutto, per il pieno supporto alla risoluzione Ultra HD per sfruttare al meglio i pannelli di ultima generazione. Poi, perché la differenza di spesa rispetto alla versione standard Full HD è davvero irrisoria, solo 5 euro. Ecco l’intera gamma e le percentuali di sconto proposte in questo momento.

C’è anche il modello Fire TV Cube, più che un dongle HDMI come gli altri, un vero e proprio set-top box con potenza di calcolo elevata e funzionalità avanzate.

Netflix, Prime Video, NOW, RaiPlay, DAZN, YouTube e Disney+ saranno a portata di mano, anzi, di telecomando, per chi sceglie una Fire TV Stick di Amazon, con prezzi a partire da soli 27,99 euro. È l’occasione giusta per trasformare il televisore (qualsiasi, anche quelli più vecchi, è sufficiente un ingresso HDMI) in una vera e propria Smart TV connessa e pronta per lo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.