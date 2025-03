Tutte le novità che vedremo su LXQt 2.2

La nuova versione dell’ambiente desktop leggero e veloce LXQt 2.2 è pronta ad arrivare a metà aprile, e gli sviluppatori hanno condiviso un’anteprima delle nuove funzionalità. I cambiamenti interessano diverse aree, che vanno dal supporto alla sessione Wayland ai componenti, di cui elencheremo le novità principali.

LXQt 2.2: tutte le novità che ci aspettano nella nuova versione

Uno dei cambiamenti più importanti in LXQt 2.2 è il lavoro dedicato alla sessione Wayland: le distribuzioni potranno definire un compositore e un blocco schermo predefiniti a livello di sistema, inoltre sono state aggiunte nuove pagine di manuale per un riferimento più semplice. I file di configurazione sono anche stati aggiornati in modo da garantire il supporto alle versioni più recenti dei compositori.

Ci sono poi cambiamenti che riguardano l’usabilità e che, nello specifico, interessano le impostazioni di input, le quali saranno parzialmente riabilitate con Wayland, reintroducendo settaggi come la regolazione del tema del cursore: quando abilitata in “Impostazioni dell’aspetto”, il tema del cursore verrà applicato sia per LXQt che alle applicazioni GTK, rendendo tutto più congruo al livello visivo.

Su LXQt 2.2 sono anche stati risolti diversi problemi relativi a Wayland che riguardavano vari moduli di LXQt, come ad esempio PCManFM-Qt, il quale potrà ora gestire la disposizione delle icone sul desktop per ogni schermo, permettendo schermi indipendenti. LXQt Runner, il quale permette di avviare rapidamente le applicazioni, introdurrà un’opzione che permette di configurare la larghezza su Wayland, oltre a correggere il posizionamento su più monitor e permettendo la chiusura alla seconda pressione del tasto di scelta rapida, come su X11. Alte modifiche includono cambiamenti per QTerminal, il quale introdurrà un dialogo delle preferenze rinnovato, ora organizzato in più pannelli. Nel subterminale trova posto la nuova funzione “Attiva al passaggio del mouse” per il subterminale, allo scopo di garantire un’esperienza di multitasking più fluida, soprattutto durante la gestione di più comandi simultaneamente.

Viene anche abilitato il lampeggiamento del cursore, che sarà anche possibile nascondere dopo un certo periodo, permettendo di avere un’interfaccia più pulita durante la digitazione. Un nuovo avviso chiede ora, prima della chiusura, una conferma nel caso ci siano processi ancora in esecuzione, allo scopo di impedire la chiusura accidentale di attività importanti.

Per quanto riguarda lxqt-panel di LXQt 2.2, la nuova versione aggiungerà l’opzione per colorare il testo e aggiungere tooltip nel widget “Comando personalizzato”, per comandi più facili da trovare. Viene poi semplificata la possibilità di escludere alcune applicazioni dal widget, nella barra delle applicazioni, per avere un panello più ordinato.

Infine, dei perfezionamenti riguardano PCManFM-Qt, dove la dimensione delle schede sarà più accomodante per le etichette di testi grandi, mentre la barra filtro può essere facilmente svuotata con il tasto indietro della tastiera. ScreeGrab introdurrà invece una nuova impostazione per le notifiche, oltre a impedire lanci multipli, evitando un inutile accumulo di schermate.

LXQt 2.2 introdurrà poi altri cambiamenti che è possibile consultare nel dettaglio nell’annuncio.