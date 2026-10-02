Tutte le novità di ottobre 2026 su Apple TV

Apple TV ha annunciato tutte le novità di ottobre 2026 che sono davvero tante. Tra queste puoi già vedere The Last First: Winter K2. In arrivo, super attese, ci sono Matchbox: Il film, la nuova stagione di Dov’è Wanda? e la nuova serie tv Nocturne. Se ancora non lo hai fatto, abbonati adesso alla piattaforma! Hai subito 7 giorni di prova gratuiti.

Il calendario di Apple TV per ottobre 2026

Vediamo il calendario ufficiale di Apple TV per il mese di ottobre 2026.

The Last First: Winter K2 – disponibile

Una corsa storica alla prima scalata invernale del K2 si trasforma in tragedia, mostrando come ambizione, ego e sete di gloria possano essere pericolosi quanto la montagna stessa.

Le sorelle Grimm – disponibile

Stagione 2. Due sorelle orfane si muovono in una città città popolata da personaggi usciti direttamente da fiabe e racconti fantastici, affrontando eroi e villain, mentre indagano sul mistero della scomparsa dei loro genitori. “Le sorelle Grimm” fonde scoperta, fantasia e avventura per trasmettere importanti insegnamenti a tutte le età.

Small Prophets – 7 ottobre 2026

Da quando la sua ragazza è scomparsa sette anni fa, la vita di Michael è rimasta in sospeso. Ma una ricetta mistica in un vecchio diario promette di dargli le risposte che cerca da tempo.

Matchbox: Il film – 9 ottobre 2026

Ispirato agli iconici giocattoli Mattel, “Matchbox: Il film” è un’avventura ricca di azione in giro per il mondo che racconta la storia di un gruppo di amici d’infanzia le cui vite vengono stravolte quando Sean (John Cena), agente segreto della CIA e loro ex leader da tempo assente, torna nella loro piccola città e li coinvolge involontariamente in un frenetico inseguimento internazionale per salvare il pianeta.

Tenzing – 16 ottobre 2026

Ispirato a fatti realmente accaduti, “Tenzing” racconta la storia poco nota di Tenzing Norgay (Genden Phuntsok), un talentuoso alpinista himalayano che, insieme all’alpinista neozelandese Edmund Hillary (Tom Hiddleston), fu il primo a raggiungere la vetta dell’Everest. Incoraggiato dalla moglie Dawa (Thinley Lhamo), Tenzing trova un’alleata nella segretaria della spedizione Jill Henderson (Caitríona Balfe), e insieme convincono il colonnello John Hunt (Willem Dafoe) che Tenzing deve far parte della squadra di alpinisti britannica, anziché limitarsi a prestare assistenza. Mentre gli alpinisti occidentali vedono l’“Everest” come qualcosa da conquistare, Tenzing venera il “Chomolungma” come la sacra dea madre, e ne segue una scalata caratterizzata dalle tensioni tra origini, classi sociali e ambizioni contrastanti, oltre che dai pericoli della montagna stessa. Ma lassù, in cima al mondo, l’impero, il rango e le aspirazioni svaniscono, e ci sono solo due outsider legati dal rispetto e dalla fiducia reciproci: uno vuole realizzare il sogno di una vita e l’altro, Tenzing, è guidato da una vocazione spirituale. Diretta dalla pluripremiata regista Jennifer Peedom, “Tenzing” è una storia che parla di grandezza che non vuole essere sminuita e dell’amore che la rende possibile.

Dov’è Wanda? – 21 ottobre 2026

Stagione 2. Prima serie in lingua tedesca di Apple, “Dov’è Wanda?” è una dark comedy che racconta la storia di Dedo e Carlotta Klatt, genitori alla disperata ricerca della figlia diciassettenne Wanda, scomparsa da mesi senza lasciare traccia. Quando la polizia non riesce a trovarla, la famiglia prende in mano la situazione e si procura dei dispositivi di sorveglianza con l’aiuto del figlio Ole, esperto di tecnologia. Travestiti da dipendenti di una compagnia elettrica, mettono sotto controllo il vicinato e poi mezzo quartiere scoprendo che, dietro le porte chiuse, nessuno dei loro vicini è chi finge di essere.

Nocturne – 30 ottobre 2026

Quando una vittima del famigerato serial killer Jurek Walter viene ritrovata viva, il detective Jonah Lynn affronta una corsa contro il tempo per trovare l’unica persona ancora dispersa, mentre la sua pupilla, Saga Bauer, opera sotto copertura per ottenere risposte dall’assassino in persona.