Rai Italiana 57 sta trasmettendo in chiaro: al via il nuovo canale

Ormai è ufficiale! Rai Italiana 57, il nuovo canale radiotelevisivo dell’emittente pubblica, sta trasmettendo in chiaro. La programmazione, come riportato dai colleghi di Digital News, ha iniziato a trasmettere ieri, 1 ottobre 2026, dalle ore 8:00 del mattino. Questo canale ha preso ufficialmente il posto di Rai Scuola che ora è stata trasferita direttamente sulla piattaforma RaiPlay con contenuti in streaming on demand disponibili nella sezione Scuola e Learning del web e dell’applicazione.

Il canale si propone come racconto emotivo e crossgenerazionale dell’Italia. Il concept valorizza un “mosaico” di persone, paesaggi, tradizioni e trasformazioni, con focus su luoghi/borghi, artigianato e impresa, made in Italy, natura/ambiente, enogastronomia, turismo del patrimonio, eventi/folklore, innovazione e sostenibilità, musica/cultura popolare.

“L’iniziativa si propone come punto di riferimento sul racconto dell’Italia, capace di attivare emozioni identitarie e personali“, si legge nel comunicato stampa ufficiale. L’obiettivo è mettere in chiaro in un unico catalogo tutti i programmi che parlano del territorio come Linea Verde, Linea Blu, Linea Bianca e Il Provinciale.

Cosa vedere su Rai Italiana 57

Come dicevamo, su Rai Italiana 57 vanno in onda contenuti che parlano del territorio.

Linea Verde è il programma che da oltre quarant’anni racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il contesto ambientale e il settore enogastronomico e agroalimentare, guardando alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio.

C’è anche Linea Blu è il programma che racconta dei porti italiani come spazi vivi di frontiera: comunità umane dove la tradizione marittima si intreccia con le sfide della modernità e la tutela ambientale.

Non manca nemmeno Linea Bianca è il programma che racconta della montagna tra culture, realtà di impresa, curiosità e tradizioni.

Infine, su Rai Italiana, Il Provinciale è il programma condotto da Federico Quaranta che ci accompagna in un viaggio alla scoperta del nostro territorio e delle nostre origini, svelando le radici profonde della nostra cultura e le peculiarità linguistiche e antropologiche di ogni regione.

La griglia di intrattenimento, come annunciato anche dal comunicato stampa, include un mix Day Time e Cultura/Educational con “Il Paese che cambia”, “Vite in soggettiva”, “Ritorni, borghi, nuovi abitanti”, “Visioni del presente”, “Sapori, Storie, Comunità”. Si parla anche di patrimonio culturale e imprese italiane, non solo di natura.