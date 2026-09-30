XBOX, Disc to Digital per tutti: cos'è e come funziona

In fase di test dal mese di luglio, la funzione Disc to Digital di XBOX ora è disponibile per tutti. È quella che attribuisce una licenza digitale ai giochi su disco, per quelli che appartengono ai cataloghi delle piattaforme XBOX Series X/S e XBOX One. Per gli utenti, il vantaggio principale consiste nel poter eseguire il titolo anche senza dover inserire il supporto fisico nella console.

Arriva Disc to Digital per tutti i giocatori XBOX

Ottenere la licenza digitale è molto semplice: basta inserire il disco, tutto qui. Verrà associata all’account Microsoft con cui è stata effettuata l’autenticazione. Così facendo, sarà come se il titolo fosse stato acquistato attraverso lo store online e non nella custodia.

Your discs just got a digital upgrade today! 💿 Now, all players can experience the benefits of digital with most XBOX Series X and XBOX One physical discs: https://t.co/TuUdSr7Or8 pic.twitter.com/IVgrV2NY4v — — (@XBOX) September 29, 2026

Un dettaglio interessante è quello che permette di trasferire la proprietà in ogni momento, se lo si desidera. Tutto ciò che bisogna fare è inserire il disco in un’altra console. A quel punto, la licenza verrà associata al nuovo account. Così facendo, non si elimina la possibilità di far circolare l’usato.

Non è un caso che l’iniziativa sia stata messa in campo da Microsoft poco dopo che Sony ha annunciato una svolta epocale, l’addio alla pubblicazione dei titoli PlayStation su disco a partire dal 2028. L’elenco completo dei giochi già supportati da questa funzionalità è consultabile sul portale XCT.live. Rimandiamo alle pagine del supporto ufficiale di XBOX (link a fondo articolo) per approfondimenti su Disc to Digital e per le risposte a tutte le domande più frequenti. Eccone una.