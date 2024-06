Tutte le novità di Ubuntu Sway Remix 24.04

La varietà è sicuramente un punto di forza delle edizioni Linux, le quali a loro volta sono disponibili in differenti varianti, come nel caso di Ubuntu Sway Remix: una versione non ufficiale che utilizza Sway come gestore di finestre. Si tratta di un componente compatibile con Wayland, apprezzato per la sua efficienza e il minimo utilizzo delle risorse.

Ubuntu Sway Remix si aggiorna alla versione 24.04

La distribuzione di Ubuntu Sway Remix è pensata per gli utenti che apprezzano un’interfaccia minimale e semplice, con un controllo facile anche da tastiera. Questo aggiornamento è basato su Noble Numbat e introduce innanzitutto la versione Sway 1.9, la quale migliora la gestione delle finestre, supportando al pieno il ridimensionamento frazionario. Ciò va incontro agli utenti che fanno uso di monitor con risoluzione elevata, consentendo più precisione nella regolazione delle dimensioni dell’interfaccia, rendendo tutto più chiaro e accessibile con una riproduzione accurata.

Tra gli aggiornamenti c’è anche la possibilità di mantenere le impostazioni di retroilluminazione della tastiera dopo la riattivazione del sistema dalla sospensione, oltre a una regolazione per la luminosità più intuitiva e precisa.

Come richiesto dagli utenti, tramite feedback, Ubuntu Sway Remix 24.04 disabilita ora lo screen saver durante i processi di installazione. Viene poi migliorata la coerenza visiva con le applicazioni, tramite l’integrazione del motore Kvantum, il quale fa in modo che tutti i programmi facciano uso delle librerie Qt6.

Un altro importante aggiornamento interessa la gestione software, con Gnome Software che ora sostituisce gnome-packagekit, offrendo così un’interfaccia più intuitiva per la gestione delle installazioni e gli aggiornamenti delle applicazioni. Viene ulteriormente migliorata l’interazione dell’utente con il passaggio alla versione 1.4.1 di Sway Input Configurator, il quale perfeziona ulteriormente la personalizzazione dei dispositivi di input.

Non mancano aggiornamenti alle app preinstallate e alle librerie, come LibreOffice 24.2.3 Office Suite, Transmission 4.0.5 BitTorrent Client, Thunderbird 115.12 E-mail Client, mpv 0.37 Media Player, NeoVim 0.9.5 Terminal Editor e altri. La nuova versione rimuove anche il formato Snap di Ubuntu.

Il download della nuova ISO di Ubuntu Sway Remix 24.04 è disponibile dal sito ufficiale per dispositivi x86 e Raspberry Pi, mentre su GitHub è possibile consultare il changelog nel dettaglio.