Tutte le porte che ti servono in questo Hub USB 7 in 1 a prezzo mini

Se il tuo computer ha poche porte rispetto a quelle che vorresti e di cui hai bisogno dai un’occhiata a questa promozione che ti stiamo segnalando e risolvi il problema. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere le mani su questo Hub USB 7 in 1 a soli 35,38 euro, invece che 74,99 euro.

Sul prezzo consigliato c’è dunque uno sconto del 53% che ti permette di risparmiare più di 39 euro sul totale e per ciò che potrai ottenere è davvero un ribasso straordinario. Questo è un gadget utilissimo e molto versatile che ti permetterà di avere tutto ciò di cui hai bisogno. Fai attenzione perché l’offerta è a tempo limitato e quindi potrebbe sparire da un momento all’altro.

Hub USB 7 in 1: aumenta le porte con un piccolo gadget

Possiamo subito notare il design di questo Hub USB 7 in 1 firmato Belkin, super compatto e robusto. Così potrai tranquillamente metterlo all’interno della borsa in cui tieni il portatile per averlo sempre a portata di mano. Puoi usarlo sia su notebook che su computer fissi senza nessun problema.

Collegandolo alla porta USB Type-C del tuo computer avrai a disposizione la bellezza di 7 porte diverse. Puoi sfruttare le due porte USB Type-A con interfaccia 3.0 per collegare periferiche come mouse, tastiera, controller di gioco e pendrive. Puoi usare la porta HDMI 1.4 per collegare un monitor con risoluzione 4k e la USB Type-C PD 3.0 per trasferimenti veloci. E anche dotato di un‘uscita per cuffie e due slot per scheda SD e microSD.

Insomma tutto quello di cui hai bisogno in un unico posto senza dover attaccare e staccare in continuazione i cavi. Dunque prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Hub USB 7 in 1 a soli 35,38 euro, invece che 74,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.