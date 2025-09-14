 Tutti i contenuti di Disney Plus a meno di 3 euro al mese: ecco la promo
Tutti i contenuti di Disney Plus sono disponibili in sconto a 2,99 euro al mese grazie alla nuova promo flash in corso in queste ore.
Tutti i contenuti di Disney Plus a meno di 3 euro al mese: ecco la promo
Tutti i contenuti di Disney Plus sono disponibili in sconto a 2,99 euro al mese grazie alla nuova promo flash in corso in queste ore.

Disney Plus mette a disposizione dei suoi utenti un catalogo ricchissimo di contenuti, con film, serie TV e documentari da guardare in streaming. L’offerta è ricca e in costante espansione. Per tutti i nuovi utenti e anche per chi è già stato cliente in passato, c’è oggi la possibilità di attivare una nuova promo con 3 mesi a prezzo scontato. Sfruttando l’offerta è possibile accedere al servizio con un costo scontato fino a 2,99 euro al mese. Per attivare la promo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di Disney Plus

disney plus

3 mesi a prezzo scontato per Disney Plus

Con l’offerta in corso è possibile accedere a Disney Plus con uno sconto sul canone mensile per i primi 3 mesi di abbonamento (sempre senza alcun vincolo). La promo in questione è disponibile per tutti e tre i piani:

  • Standard con pubblicità è attivabile al costo di 2,99 euro al mese permettendo l’accesso ai contenuti in Full HD da 2 dispositivi in contemporanea
  • Standard senza pubblicità è disponibile con un prezzo ridotto a 5,99 euro al mese permettendo sempre l’accesso ai contenuti in Full HD e da 2 dispositivi in contemporanea
  • Premium è attivabile con un prezzo scontato a 9,99 euro al mese con la possibilità di sfruttare i contenuti in 4K e con accesso da 4 dispositivi

Tutte le promozioni in corso sono disponibili fino al 27 settembre e sono valide sia per i nuovi utenti che per chi ha già utilizzato in passato il servizio e oggi non ha alcun abbonamento attivo. Per richiedere l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di Disney Plus da cui sarà poi possibile procedere con l’attivazione del piano desiderato. Una volta attivata l’offerta, si avrà accesso immediato a

Attiva qui l’offerta di Disney Plus

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 14 set 2025

Davide Raia
Pubblicato il
14 set 2025
