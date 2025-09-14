Tutti i contenuti di Disney Plus a meno di 3 euro al mese: ecco la promo

Disney Plus mette a disposizione dei suoi utenti un catalogo ricchissimo di contenuti, con film, serie TV e documentari da guardare in streaming. L’offerta è ricca e in costante espansione. Per tutti i nuovi utenti e anche per chi è già stato cliente in passato, c’è oggi la possibilità di attivare una nuova promo con 3 mesi a prezzo scontato. Sfruttando l’offerta è possibile accedere al servizio con un costo scontato fino a 2,99 euro al mese. Per attivare la promo è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, qui di sotto.

3 mesi a prezzo scontato per Disney Plus

Con l’offerta in corso è possibile accedere a Disney Plus con uno sconto sul canone mensile per i primi 3 mesi di abbonamento (sempre senza alcun vincolo). La promo in questione è disponibile per tutti e tre i piani:

Standard con pubblicità è attivabile al costo di 2,99 euro al mese permettendo l’accesso ai contenuti in Full HD da 2 dispositivi in contemporanea

è attivabile al costo di permettendo l’accesso ai contenuti in Full HD da 2 dispositivi in contemporanea Standard senza pubblicità è disponibile con un prezzo ridotto a 5,99 euro al mese permettendo sempre l’accesso ai contenuti in Full HD e da 2 dispositivi in contemporanea

è disponibile con un prezzo ridotto a permettendo sempre l’accesso ai contenuti in Full HD e da 2 dispositivi in contemporanea Premium è attivabile con un prezzo scontato a 9,99 euro al mese con la possibilità di sfruttare i contenuti in 4K e con accesso da 4 dispositivi

Tutte le promozioni in corso sono disponibili fino al 27 settembre e sono valide sia per i nuovi utenti che per chi ha già utilizzato in passato il servizio e oggi non ha alcun abbonamento attivo. Per richiedere l’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito di Disney Plus da cui sarà poi possibile procedere con l’attivazione del piano desiderato. Una volta attivata l’offerta, si avrà accesso immediato a