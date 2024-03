Tutti i corsi online di Domestika sono in offerta lampo a 5,99€

Imparare un nuovo mestiere o mantenersi aggiornati sul proprio lavoro è di vitale importanza per ottenere nuove opportunità. Tra le migliori soluzioni in tal senso segnaliamo i corsi online della piattaforma Domestika, la più grande community creativa al mondo.

In queste ore tutti i migliori corsi online di Domestika sono in offerta lampo a 5,99 euro invece di 59,99 euro, per effetto del maxi sconto del 90%. La promozione terminerà tra poche ore.

I migliori corsi online di Domestika in offerta lampo a 5,99 euro

Iniziamo da un classico intramontabile: “Canva dalla A alla Z, crea design professionali”, il corso di Claudia Cànovas per imparare a usare Canva, uno dei migliori strumenti di progettazione grafica gratuiti oggi disponibili. Al momento sono oltre 50.000 gli studenti iscritti al corso.

Se invece lavori con Instagram e vorresti aumentare la base dei tuoi follower, ti suggeriamo il corso di “Creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories”, tenuto da Mina Barrio. Le lezioni ti aiuteranno a scoprire i segreti della fotografia e dei video, per agevolare la sua scalata sui social.

Un altro corso online che rientra tra i best seller di Domestika è “Creazione di contenuti con l’intelligenza artificiale”, un corso di Nuria Mané che permette di imparare ad applicare l’intelligenza artificiale alla pianificazione e alla creazione di nuovi contenuti. Al momento il corso vanta oltre 11.000 allievi.

Puoi approfittare della promozione di Domestika ancora per poche ore, acquistando i migliori corsi online a soli 5,99 euro anziché 59,99 euro. L’offerta, che prevede il 90% di sconto, scade nella giornata di oggi.