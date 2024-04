WhatsApp permette di allegare note ai contatti

Il team di sviluppo di WhatsApp è, a quanto pare, inarrestabile, continuando a lavorare praticamente senza sosta a nuove funzioni da rendere disponibili agli utenti. È notizia delle ultime ore, infatti, quella dell’introduzione di una nuova feature che permette di aggiungere note ai contatti.

WhatsApp: si possono aggiungere note ai contatti

Andando più in dettaglio, la redazione di WABETAInfo riferisce che WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione per consentire agli utenti di allegare note ai propri contatti, al fine di fornire un sistema comodo per aggiungere informazioni personalizzate su contatti specifici.

All’interno della schermata delle informazioni sulla chat è disponibile un nuovo campo di testo per consentire agli utenti di inserire alcune informazioni da aggiungere come note, impostate per il rilascio in un futuro aggiornamento di WhatsApp. Attraverso le note, inoltre, le aziende saranno facilmente in grado di ricordare informazioni specifiche riguardanti i loro clienti, come interazioni passate, preferenze specifiche, dettagli sui pagamenti o altre informazioni critiche di follow-up.

La funzione, è però bene precisarlo, è stata scovata su WhatsApp Web ed è attualmente in fase di sviluppo. Al momento, non è dato sapere quando, di preciso, la funzione potrà essere accessibile a tutti gli utenti, ma a meno che non ci siano intoppi particolari non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo.

Ricordiamo che nei gironi scorsi sono state annunciate e/o scoperte altre interessanti novità in arrivo sulla famosa piattaforma di messaggistica, come i filtri delle chat, la generazione di immagini AI in tempo reale e il Mi piace per rispondere agli stati.