Su WhatsApp arriva la generazione di immagini AI in tempo reale

Meta sta implementando negli Stati Uniti una funzionalità beta per WhatsApp che permette di generare immagini AI in tempo reale durante la digitazione dei messaggi. Gli utenti possono così vedere le immagini prendere forma in base al testo inserito grazie all’intelligenza artificiale di Meta.

Uno strumento innovativo che rende ancora più coinvolgente e creativa l’esperienza di chat, trasformando i messaggi testuali in contenuti visivi generati al volo tramite AI.

Come funziona la generazione di immagini AI in tempo reale

Il processo è davvero molto elementare. Nell’esempio condiviso da Meta, un utente digita la domanda “Immagina una partita di calcio su Marte“. Quasi istantaneamente, l’immagine passa da una rappresentazione di base di un giocatore di calcio a una rappresentazione vivida di un campo di calcio sullo sfondo del paesaggio marziano. Gli utenti possono sperimentare questa funzione in prima persona avviando una chat con Meta AI e iniziando una richiesta con la il prompt “Imagine“.

Miglioramenti al modello Meta Llama 3

Meta ha annunciato significativi miglioramenti al suo modello Meta Llama 3, migliorando la qualità delle immagini e la rappresentazione del testo. Questo aggiornamento consente di ottenere immagini più nitide e ad alta risoluzione e di migliorare la resa del testo che le accompagna. Inoltre, grazie alle nuove capacità di animazione, gli utenti possono trasformare le immagini generate in GIF da condividere per stupire amici e contatti.

Oltre a WhatsApp, la generazione di immagini in tempo reale è accessibile anche agli utenti statunitensi tramite Meta AI sul web.

La nuova funzione fa parte di un più ampio lancio di funzionalità AI in tutte le app di Meta, tra cui WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Si spera che questi strumenti innovativi basati sull’intelligenza artificiale vengano presto resi disponibili anche per gli utenti europei, permettendo di esplorare nuove forme di comunicazione e creatività attraverso le app di Meta.