Tutti i modi per ascoltare Apple Music gratis

Ascoltare musica dal proprio smartphone quando si è in movimento, ma anche a casa mentre si lavora o si studia, ma anche come sottofondo in un momento di relax o quando ci si occupa delle faccende domestiche è sicuramente una grande opportunità. Soprattutto quando si utilizza Apple Music che è tra le principali piattaforme di streaming musicale. Il servizio del colosso di Cupertino, infatti, si caratterizza per un ampio catalogo musicale (oltre 100 milioni di brani costantemente aggiornati), una riproduzione audio di alta qualità, stazioni radio live e la possibilità di scaricare e ascoltare i brani offline e creare playlist personalizzate. Un servizio davvero completo e molto apprezzato che è possibile avere gratis in maniera completamente legale.

Come avere Apple Music gratis

Abbonarsi ad Apple Music conviene; non solo per tutti i vantaggi che abbiamo sopra menzionato, ma anche perché durante l’ascolto non vi è alcun tipo di pubblicità. Un ascolto libero da interruzioni e anche per questo molto interessante. Ci sono diversi modi per accedere ad Apple Music in maniera completamente gratuita.

La prima è legata ai nuovi abbonati. Chi si iscrive per la prima volta ad Apple Music ottiene 3 mesi di utilizzo senza alcun tipo di costo.

L’alternativa è quella, per coloro che hanno device Apple, di sfruttare Apple One. Si tratta dell’abbonamento che racchiude Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ e iCloud+. Con Apple One, infatti, si ottiene un mese gratis di Apple Music.

1 mese di abbonamento gratuito è previsto anche per gli studenti che allo stesso tempo ottengono anche l’accesso ad Apple TV+.

Infine ci sono tre mesi di Apple Music gratuiti per tutti coloro che configurano un nuovo dispositivo tra iPhone, iPad, Mac o Apple TV o un accessorio audio tra AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds.