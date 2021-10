Tutti i segreti dell'animazione con tecniche miste su Procreate, in sconto del 75%

Procreate è un'applicazione di illustrazione digitale esclusiva per i dispositivi iOS. Ricca di utilissime funzionalità, è usata dai creatori di tutto il mondo. Con questo corso firmato Domestika imparerai a raccontare storie visive attraverso la tecnica mista dell'animazione frame by frame. Il corso è in offerta ancora per pochi giorni al prezzo di 9,90 euro, ovvero il 75% di sconto.

Il corso si compone di 32 lezioni durante le quali Caroline Kjellberg, motion designer e illustratrice freelance danese, insegnerà tutti gli strumenti necessari per dare vita ad animazioni accattivanti, partendo dalle basi. Il primo passo sarà quello di imparare a strutturare un brief e rispondervi correttamente, dopodiché si passerà al lato pratica con la struttura del progetto, dal lavoro di ricerca sul brand alla creazione dello storyboard. Sono dodici i principi dell'animazione da seguire per svolgere un ottimo lavoro: questi includono i caratteri, le tipografie, ma anche effetti sonori e musica. Ad opera completata, l'ultimo tassello sarà condividere il proprio lavoro sui principali social network (come Instagram o TikTok) e sul proprio portfolio.

Dal momento che Procreate è un software esclusivo per dispositivi iOS, sarà necessario possedere un iPad Pro e una Apple Pencil per lavorare in maniera corretta. Il corso è in super-sconto, al prezzo di 9,90 euro invece di 39,90. Comprende 32 lezioni che possono essere seguite illimitatamente ed in qualsiasi momento, per imparare a proprio ritmo e in comodità.