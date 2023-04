Tutti i servizi di una banca in tasca: prova gratis Revolut Premium

Hai mai immaginato di poter avere tutti i servizi di un istituto bancario in tasca? Non parliamo di una semplice carta di credito, bensì di Revolut Pemium: una soluzione di digital banking completa che a soli 7,99 euro al mese ti permetterà di vivere appieno uno stile di vita globale, senza la preoccupazione di dover far fronte a valute straniere o cambi di denaro. Revolut Premiun è ottima quindi per chi è sempre in viaggio, ma anche per coloro che desiderano utilizzarla per le spese di tutti i giorni

La buona notizia? Puoi ottenere tutti i vantaggi di Revolut Premium gratuitamente per ben tre mesi, senza costi aggiuntivi. Se ti stai chiedendo come fare, sappi che ti basterà soltanto collegarti alla pagina della promozione e seguire le istruzioni riportate a schermo. Semplice e veloce.

Tutti i vantaggi di Revolut Premium

Spendi, invia denaro e risparmia in modo più intelligente: è questo il motto di Revolut Premium. Tutte le tue spese, che siano quotidiane o da viaggio, verranno semplificate all’interno di un’unica piattaforma accessibile e user-friendly. Ma quali sono i vantaggi? Con Revolut Premium effettui e ricevi pagamenti di denaro con un solo tocco, dividi le spese facilmente con chiunque in oltre 200 Paesi e blocchi in pochi clic abbonamenti indesiderati.

Potrai inoltre prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni dai bancomat della rete a livello internazionale, così come sono gratuiti i bonifici immediati verso altri utenti Revolut, i pagamenti nazionali e all’interno dell’Area SEPA. Grazie a Revolut Premium puoi viaggiare ovunque senza problemi, spendendo, cambiando e inviando somme illimitate di denaro in più di 29 valute a ottimi tassi di cambio e senza commissioni.

A proposito di viaggi: sapevi che con Revolut Premium puoi ottenere anche fino al 10% di cashback istantaneo quando prenoti tramite la piattaforma “Soggiorni”? In più, in quanto titolare Premium, avrai anche accesso a pass per lounge aeroportuali. Come se non bastasse, avrai a disposizione una copertura medica e dentistica d’emergenza globale, una copertura sui voli in ritardo e l’assicurazione sul bagaglio. Disponibile anche una copertura per gli acquisti, che ti rimborserà fino a 2.500 euro l’anno in caso i tuoi articoli vengano danneggiati o rubati. Revolut ti rimborserà anche il costo dei biglietti di eventi a cui non hai potuto partecipare, fino a 1.000 euro.

Non perdere l’opportunità di viaggiare ovunque senza preoccupazioni e senza limiti, di inviare denaro velocemente e gratuitamente, di monitorare i tuoi movimenti e tanto altro: tutto grazie alla comodità della tua app Revolut.

Questa promozione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti: ottieni il tuo periodo di prova gratuito di tre mesi di Revolut Premium semplicemente accedendo alla pagina della promozione, da cui dovrai poi scaricare l’applicazione, iscriverti a Revolut ed effettuare infine l‘upgrade al piano Premium.

