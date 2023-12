Tutti i vantaggi del Conto Premium di illimity con un tasso del 5,75%

Il Conto Premium di illimity Bank è, in questo momento, la soluzione giusta per accedere a un’offerta bancaria davvero completa che viene arricchita dalla possibilità di sfruttare il conto deposito con tassi fino al 5,75% (per depositi di 36 mesi).

Da notare, inoltre, che non è necessario attivare un conto deposito per ottenere un tasso di interesse agevolato. Il Conto Premium di illimity, infatti, è anche un conto remunerato e garantisce un tasso del 2,5% sulla giacenza (fino a fine 2024).

A fronte di un canone di 7 euro al mese, questo conto mette a disposizione la carta di debito con prelievi gratis (da 100 euro), i bonifici istantanei gratis e la possibilità di richiedere la carta di credito gratuita. In più, l’imposta di bollo è a carico della banca.

Per accedere a Conto Premium di illimity è sufficiente seguire una semplice procedura di sottoscrizione online tramite il sito ufficiale illimity. Basta avere un documento di identità e una webcam o la fotocamera dello smartphone per completare l’apertura.

Interessi fino al 5,75% con illimity

Come sottolineato in apertura, Conto Premium di illimity consente l’accesso al conto deposito con possibilità di scegliere tra linee svincolabili e linee non svincolabili. Il tasso di interesse applicato dipende da questa scelta oltre che dalla durata del deposito:

con una linea svincolabile è possibile ottenere fino al 5% di tasso lordo per un deposito di 36 mesi

è possibile ottenere di tasso lordo per un deposito di 36 mesi con una linea non svincolabile è possibile ottenere fino al 5,75% di tasso lordo per un deposito di 36 mesi

Ogni 20.000 euro investiti, quindi, è possibile ottenere fino a 2.553 euro di interessi netti (l’imposta di bollo è carico del cliente). Scegliendo un deposito vincolato a 36 mesi, inoltre, è prevista una liquidazione degli interessi su base annuale.

Conto Premium di illimity: tutti i vantaggi

Scegliere Conto Premium di illimity garantisce tanti vantaggi. Il conto ha un canone di 7 euro al mese. Per i clienti che scelgono questo conto ci sono i seguenti vantaggi:

imposta di bollo a carico della banca

carta di debito internazionale con canone zero e prelievi gratis a partire da 100 euro di importo

con canone zero e a partire da 100 euro di importo bonifici istantanei gratuiti

possibilità di richiedere la carta di credito gratis , con plafond di 1.500 euro e possibilità di aumento

, con plafond di 1.500 euro e possibilità di aumento interessi del 2,5% sulla liquidità fino a fine 2024; ogni 10.000 euro di giacenza è possibile ottenere una remunerazione di 185 euro per 12 mesi

fino a fine 2024; ogni 10.000 euro di giacenza è possibile ottenere una remunerazione di 185 euro per 12 mesi assistenza telefonica prioritaria

access al servizio illimity Connect per connettere al proprio Internet Banking anche conti di altre banche

Per richiedere l’apertura del conto corrente di illimity è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.