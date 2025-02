Tutti i vantaggi del nuovo Iliadbox con tecnologia Wi-Fi 7

L’evoluzione tecnologica porta con sé non solo l’accesso a nuove funzionalità, dispositivi e possibilità, ma anche al miglioramento di quelle già esistenti. Un esempio concreto è quello della tecnologia Wi-Fi 7 che aumenta non solo la velocità, ma anche la qualità della connessione internet. Per usufruire di questa esperienza di navigazione rivoluzionaria è possibile sottoscrivere l’offerta della fibra di Iliad e utilizzare l’Iliadbox, l’unico router in Italia con la tecnologia Wi-Fi 7.

Cosa cambia con il Wi-Fi 7

Il Wi-Fi 7 è l’ultimo standard tecnologico per la connessione wireless che consente di raggiungere, anche grazie alla qualità della rete sottostante, una velocità fino a quattro volte superiore rispetto a quella dello standard precedente (Wi-Fi 6). Tutto questo si traduce non solo in download più rapidi anche dei file di grandi dimensioni, ma anche e soprattutto in uno streaming più fluido.

In casa poter contare su una connessione di questo tipo consente a tutti di utilizzare la rete internet simultaneamente senza andare incontro a rallentamenti o cali di potenza. Sia la fruizione di un contenuto in streaming che la call di lavoro o la sessione di gaming online sono sempre impeccabili.

Inoltre con il Wi-Fi 7 si possono sperimentare i vantaggi di tutte quelle tecnologie che richiedono una connessione ultraveloce, come la Realtà Virtuale e la Realtà Aumentata, la visione degli eventi live ad alta risoluzione e le sessioni di gaming online più intense.

Tra i vantaggi dell’Iliadbox con Wi-Fi 7 c’è anche l’attenzione al risparmio energetico. Questa tecnologia, infatti, porta in dote anche una maggiore efficienza energetica con una gestione intelligente della potenza del segnale che ha come conseguenza diretta anche un’ottimizzazione dei consumi.

Verifica ora la copertura per scoprire quale tipologia di connessione puoi ottenere con Iliad e approfitta dell’offerta per avere gratuitamente l’Iliadbox a casa tua e navigare online in maniera completamente nuova.