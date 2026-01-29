 Tutti i libri che vuoi in un unico dispositivo a colori con Kindle Colorsoft a soli 199€ su Amazon
Porta con te tutti i libri che vuoi all'interno di un unico dispositivo a colori che ricorda la carta: scegli Kindle Colorsoft a soli 199€.
Porta con te tutti i libri che vuoi all'interno di un unico dispositivo a colori che ricorda la carta: scegli Kindle Colorsoft a soli 199€.

Oggi puoi portare tutti i libri che vuoi in un unico dispositivo smart e a colori, con un display che ricorda molto la carta. Stiamo parlando del Kindle Colorsoft, con display a colori e tonalità della luce regolabile. In questo momento lo trovi in offerta speciale solo su Amazon. Mettilo in carrello a soli 199,99 euro, invece di 269,99 euro. Grazie ai suoi 16GB di storage puoi scaricare e installare una valanga di libri e riviste.

Essendo a colori è ancora più emozionante leggere i tuoi fumetti preferiti o le riviste che ami tanto. Tutto questo con la stessa sensazione di leggere dalla carta e sfogliare le pagine. Si tratta dell’ultimo modello, con prestazioni più efficienti, una fluidità unica e tanta potenza nell’interazione. Insomma, un vero e proprio gioiellino per tutti gli amanti della lettura che vogliono sfruttare ogni momento libero per leggere qualche pagina.

Grazie a questa promozione su Amazon, potrai anche decidere di pagare in 5 rate a tasso zero a partire da soli 40 euro al mese, senza interessi. Devi semplicemente selezionare “Pagamenti rateali” prima di mettere in carrello il Kindle Colorsoft. Non serve compilare moduli e nemmeno attendere approvazioni da finanziarie. Fai tutto con Amazon in un click. Semplice, veloce e comodo.

Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) – Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile – 16 GB

Resistente all’acqua, questo dispositivo lo porti sempre con te per leggere le tue storie anche in piscina, nella vasca da bagno o in qualsiasi altro luogo vicino all’acqua. Inoltre, grazie alla sua potente batteria, con una sola ricarica puoi leggere fino a 8 settimane non-stop. Ottimo per le maratone di lettura. Una volta scarico, lo ricarichi collegandolo a un comunissimo caricabatterie con cavetto USB-C, proprio quello che usi per il tuo smartphone.

Il display a colori da 7 pollici offre un contrasto elevato per rendere la lettura piacevole agli occhi. I colori fedeli alla carta offrono un’esperienza lato utente sensazionale. Evidenzia il testo in giallo, arancione, blu e rosa. Ritrova i tuoi momenti preferiti all’interno di ogni libro facilmente. Ordina ora il tuo Kindle Colorsoft a soli 199,99 euro su Amazon, anziché 269,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 gen 2026

Osvaldo Lasperini
29 gen 2026
