Tutti pazzi per Pokémon Pokopia: i segreti del nuovo gioco per Switch 2

È uscito sul mercato ed ha conquistato chiunque fin dal primo frame. Pokémon Pokopia è il nuovo gioco a tema del franchise e rende le tue ore alla Nintendo Switch 2 ancora più entusiasmanti. Perfetto sia per chi è amante della serie che per chi è in cerca di un titolo con cui svagare nei momenti di noia. Come potrebbe essere riassunto? Animal Crossing incontra Minecraft e non solo… Se lo vuoi, acquistalo subito in versione digitale: direttamentesu Amazon compri il codice a soli 69,99€ e lo riscatti direttamente sulla tua console. Come mai fare così? Le copie fisiche stanno andando letteralmente a ruba!

Pokémon Pokopia conquista ogni utente: il gameplay funziona

Per la realizzazione di Pokémon Pokopia, gli sviluppatori sono andati sul sicuro e hanno creato un gioco con basi concrete. Insomma, era un po’ impossibile non ammaliare chiunque soprattutto quando il franchise dei Pokémon incontra un funzionamento tutto nuovo. Il segreto del titolo sta nella sua semplicità e nella possibilità di liberare la tua creatività. Chiarito questo primo punto, la domanda che tutti si pongono è una: cosa si deve fare nell’effettivo? Vesti i panni di un/a Tangrowth, un abitante del mondo un po’ particolare. Sei rimasto da solo e dopo un lungo sonno, ti svegli in una terra inaridita, ma non sarai solo! Giocando e incontrando nuovi Pokémon, potrai creare un’oasi per loro, fabbricando e modificando l’ambiente che ti circonda. Inoltre potrai esplorare, andare all’avventura ed esaudire le richieste dei tuoi compagni.

Sul gameplay di Pokopia voglio dirti anche che:

puoi giocare da solo, in wireless locale fino a 4 giocatori e online fino a 4 giocatori;

è un titolo ideale sia per grandi che piccini;

è compatibile con tutte e tre le modalità di gioco Switch ossia TV, da tavolo e portatile.

Grazie al codice download, ottieni la versione digitale del gioco subito e senza dover attendere spedizioni e consegne. Una volta che lo acquisti su Amazon, lo trovi nella sezione dedicata del tuo account e lo usi sulla Nintendo Switch 2 per riscattare il titolo. Parliamo della versione Standard e italiana così da chiarire ogni dubbio.

