Tutti i segreti per un digitale terrestre perfetto ogni giorno

Il nuovo digitale terrestre è arrivato in tutte le case degli italiani, anche nella tua. Non è cambiato molto dal precedente se non la qualità delle immagini e del suono, inclusi alcuni nuovi canali TV che hanno fatto il loro debutto diversi mesi fa sulla piattaforma.

Attualmente il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10 non è ancora attivo. Tuttavia, è già pronto per il suo arrivo essendo stati spenti gli ultimi canali con codifica Mpeg2. Ora tutti trasmettono in Mpeg4, con qualità HD a 1080p o alta qualità.

Quali sono i segreti per ottenere e mantenere un digitale terrestre sempre perfetto? Prima di tutto è importante scegliere il dispositivo giusto per ricevere il segnale. Fondamentale avere un apparecchio di ultima generazione che sia compatibile con il DVB-T2.

Puoi verificarlo ai canali 100 e 200 del tuo telecomando. Se compare la scritta Test HEVC Main 10 allora vuol dire che è tutto apposto, altrimenti dovrai acquistare un decoder per rendere il tuo televisore compatibile. Su Amazon a un ottimo prezzo trovi il Leelbox DVB-T2.

Digitale terrestre: come mantenere un segnale buono e ottimizzato

La seconda cosa da fare per avere sempre un digitale terrestre perfetto è controllare lo stato dei cavi e dell’antenna TV. Se sono rovinati o corrosi dalla ruggine sarà necessario sostituirli. Per quanto riguarda l’antenna ti consigliamo di contattare un tecnico specializzato perché, trovandosi sul tetto, la sostituzione diventa pericolosa. Inoltre, va direzionata verso il ripetitore corretto.

Invece, per quanto riguarda i cavi TV puoi acquistarne uno nuovo e sostituirlo facendo attenzione solo alle porte della presa e del televisore. Su Amazon lo trovi con inclusi degli adattatori a un prezzo molto interessante sia nella colorazione bianca che nera.

La terza cosa da fare è avviare regolarmente la risintonizzazione dei canali del digitale terrestre. Si tratta di un procedimento semplice e veloce che però garantisce una ricezione sempre perfetta dei canali disponibili, aggiornandone le frequenze.

Prendersi il tempo per questa procedura ti eviterà fastidiose interferenze durante la trasmissione dei programmi TV o blocchi improvvisi. Inoltre, assicura anche la ricezione dei nuovi canali che vengono attivati sulla piattaforma televisiva.

Quarta e ultima accortezza, verificare il segnale. Se è debole occorre capirne il motivo. Forse la posizione dell’antenna non è corretta, oppure i collegamenti sono troppo lunghi o da un unico cavo ricevono il segnale due televisori.

In questi ultimi due casi la soluzione è acquistare un amplificatore di segnale da interni. Su Amazon puoi acquistare TM Electron 2 Uscite. A un prezzo decisamente contenuto, sotto i 20 euro, puoi migliorare il segnale e raggiungere due televisori senza perdere in qualità.

