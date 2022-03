Tutto ciò che ti serve sempre a portata di mano con questo Mini PC

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC, oggi in offerta puoi trovare uno dei modelli più interessanti per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. L’Aerofara Aero 2 Pro è un computer che offre ottime prestazioni, ma che trova i suoi punti di forza nell’affidabilità e nell’efficienza, disponibile a soli 239 euro su Amazon, prezzo molto vicino al suo minimo storico.

Mini PC Aerofara Aero 2 Pro: caratteristiche tecniche

Il computer si presenta con uno chassis grigio completamente in lega di alluminio che offre robustezza agevolando la dissipazione del calore. All’interno ospita un processore Intel Celeron N5105 quad-core con una frequenza massima di 2,9GHz. Si tratta di una CPU di undicesima generazione basata sul nuovo processo produttivo a 10nm che consente, tra l’altro, di effettuare gratuitamente l’upgrade a Windows 11. Il processore è supportato 8GB di memoria RAM LPDDR4 e un SSD da 256GB. Quest’ultimo è un’unità M.2 2240 naturalmente sostituibile consentendo di ampliare l’archiviazione di massa. Tuttavia, non manca un comodo lettore di schede che consente di espandere la memoria in maniera semplice, veloce e, soprattutto, accessibile. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese naturalmente, ma perfetta per le attività quotidiane.

Riesce a gestire in maniera veloce e fluida l’intero pacchetto Office così come la navigazione e i contenuti multimediali. Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Le porte USB ammontano a tre e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra VGA, capaci di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete in termini di velocità e stabilità attraverso la connessione via cavo. Completano la dotazione le connessioni wireless che includono sia il Bluetooth che il Wi-Fi dual-band.

Grazie ad un coupon di 40 euro attivabile direttamente dalla pagina, l’Aerofara Aero 2 Pro è disponibile su Amazon a soli 239 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.