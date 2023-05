Tutto in ordine e al proprio posto: basta l'etichettatrice portatile

Tieni tutti i tuoi documenti in ordine con l’aiuto di questa Mini Etichettatrice Portatile, la soluzione ideale per etichettare in modo preciso e facile qualunque cosa ti venga sottomano. Dico così perché appena la riceverai, credimi, sarà esattamente quella l’esigenza che sentirai.

Organizza in modo facile e veloce con questa etichettatrice portatile

La vita è più tranquilla quando è tutto in ordine, soprattutto in casa. Tuttavia, bisogna anche saper tenere tutto al posto giusto. Se stai cercando un modo per aiutarti in questa impresa la Mini Etichettatrice Portatile è proprio quello che fa per te. È super pratica e portatile, grazie alle dimensioni ridotte e alla sua leggerezza quindi occupa zero spazio.

Collegala tramite Bluetooth al tuo telefono e tramite l’applicazione disponibile sia per Android che per iOS. Scegli il font che più ti piace e personalizza il tutto con disegni e simboli e sei pronto a stampare la tua etichetta.

Ricevi compreso nel prezzo anche un nastro per iniziare a utilizzarla fin da subito. Inoltre poiché le stampe sono su carta termica, non avrai neanche bisogno di cartucce di inchiostro.

Per ricaricarla la colleghi tramite cavo USB a un presa di corrente o al computer. Il suo design piccolo ma compatto è realizzato in plastica di alta qualità e resiste perfettamente all’usura e all’abrasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.