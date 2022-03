TUTTO in UNO a prezzo pazzo: caricatore RAPIDO iPhone, rivoluzione

Stanco di aspettare ore e ore prima che il tuo iPhone sia carico al massimo? Ormai neanche te la forniscono più la basetta nella confezione quindi portati avanti e acquista questo caricatore con cui arriva il cavo lightning. Il massimo della sicurezza con tanto di comodità e il tutto a prezzo irrisorio: colleghi il coupon e con 14€ ricevi a casa ciò che ti serve.

Su Amazon, se sei abbonato Prime, non paghi neanche le spedizioni che sono rapidissime.

iPhone sempre carico: in un battibaleno con il tuo nuovo caricatore

Praticamente un set completo questo che compri su Amazon con una manciata di euro. Non solo ottieni la basetta che tanto ti serviva, ma ti viene dato anche un nuovo cavo Lightning che scommetto non ti potrà fare male. Utilissimi entrambi, sono di ottima qualità quindi non avere dubbi, non ti rovinano lo smartphone.

In realtà sono compatibili anche con wearable e iPad, dunque se li hai sblocchi un ulteriore vantaggio. Grazie al supporto alla ricarica rapida, fai tornare tutto in pista in tempi brevissimi. Ad esempio, la seri 12 arriva al 50% di carica in appena 30 minuti di tempo.

Aggiunta saliente è il sistema di multiprotezione grazie al quale scongiuri anche il rischio più elevato. Zero sovraccaricamenti così come surriscaldamenti e corto circuiti. Tutto in un’unica mossa.

Cosa aspetti? Svolta la tua esperienza con Apple, acquista subito questo caricatore con cavo Lightning abbinato a soli 14€ su Amazon. Per farlo diventare tuo devi semplicemente cliccare su “collega coupon” sotto al prezzo in pagina. Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia se possiedi un abbonamento Prime attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.