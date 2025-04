Tutto quello che ti serve, in una sola porta: UGREEN Revodok USB-C

Ogni giorno utilizziamo tanti dispositivi ma spesso abbiamo il problema di poterli collegare tra loro. Non solo perché le porte USB del PC sono limitate, ma anche perché non tutti i dispositivi che utilizziamo (smartphone, smart TV, tablet, lettore ebook, eccetera) hanno lo stesso standard di connessione. Un dispositivo compatto come l’adattatore 5-in-1 UGREEN Revodok 105 è quello che può fare al caso tuo per una docking station indispensabile. La trovi in offerta su Amazon a 15,28€ grazie al coupon con il 15% di sconto.

3 ragioni per scegliere adattatore 5-in-1 UGREEN Revodok 105

Connettività versatile in un unico dispositivo

Compatibilità estesa

Design compatto e sostenibile

Collega tutti i dispositivi che vuoi

Tra gli aspetti interessanti dell’adattatore 5-in-1 UGREEN Revodok 105 c’è non solo la possibilità di connettere tantissimi dispositivi grazie alle diverse porte disponibili (tre porte USB-A e una USB-C), ma anche di estendere lo schermo del tuo smartphone, PC o tablet grazie alla porta HDMI 4K a 30 Hz.

Con un solo dispositivo puoi quindi collegare display esterni, periferiche e dispositivi di archiviazione con estrema facilità, senza il timore di non avere l’adattatore specifico per quel dispositivo. Hai tutto qui, in un dispositivo compatto e resistente (è realizzato in alluminio) e che puoi inserire comodamente nello zaino del PC così da averlo a disposizione quando sei al lavoro o durante lo studio.

Ideale per chi…

Necessita di un hub compatto per collegare più dispositivi contemporaneamente

Desidera una soluzione plug-and-play senza complicazioni

Vuole avere un unico dispositivo per collegare periferiche ed estendere lo schermo

Spesso sono i piccoli accessori quelli che fanno la differenza e che si rivelano fondamentali sia nel lavoro quotidiano che nelle occasioni particolari (quando magari sei fuori dall’ufficio o con un collega e hai bisogno di collegare due dispositivi). Approfitta dello sconto del 15% per avere l’adattatore 5-in-1 UGREEN Revodok 105 a soli 15,28€.