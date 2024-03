Tutto Sky e Netflix a meno di 20€: affrettati, scade il 20 marzo

Per un intrattenimento domestico davvero super, l’offerta combinata di Sky TV e Netflix è da non perdere se sei un appassionato di serie TV, show, film e documentari. Con una promozione speciale, questa combo è ora disponibile a un prezzo allettante.

Per soli 19,90 euro al mese, è possibile sottoscrivere il pacchetto Intrattenimento Plus, che include sia Sky TV che Netflix. Grazie a questa offerta, valida per 18 mesi, avrai un significativo risparmio, visto che il prezzo di listino è di 30 euro al mese.

Cosa vedrai con l’offerta Sky Intrattenimento Plus

Sky TV è conosciuta per le sue produzioni originali e le serie TV di fama internazionale e offre un’ampia gamma di programmi che spaziano dai documentari ai notiziari, passando per show adatti a tutta la famiglia come Masterchef, Pechino Express, X Factor e molto altro.

L’aggiunta di Netflix piano Base, in HD e senza interruzioni pubblicitarie, al pacchetto arricchisce ulteriormente l’offerta con un catalogo che include film, serie TV, documentari e programmi per bambini e ragazzi, tutti disponibili senza interruzioni pubblicitarie.

Approfittando di questa offerta, avrai accesso a contenuti di qualità e potrai visualizzarli in qualsiasi momento grazie all’app Sky Go senza dover attendere il decoder Sky. Ma non è tutto puoi aggiungere al pacchetto anche Sky Cinema. Questo significa che oltre agli show e serie tv Sky e al catalogo Netflix potrai vedere anche i film e le prime visioni Sky e avrai incluso anche Paramount+. Il valore commerciale di questa offerta è di 44 € al mese, ma se aderisci entro il 20 marzo il costo è sempre di 19,90 € al mese per 18 mesi.

In poche parole, questa offerta si presenta come una soluzione completa per un’esperienza di intrattenimento domestico sensazionale. Il risparmio è notevole considerando i contenuti ai quali potrai accedere per un anno e mezzo, cosa che pone questa promozione come una delle più vantaggiose sul mercato. Visita la pagina dedicata e abbonati subito.