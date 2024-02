Tutto Sky in streaming e senza vincoli: ecco la promo di NOW

NOW è la piattaforma di streaming di Sky e rappresenta il sistema semplice e “smart” per accedere ai contenuti Sky, considerando sia i canali live che i tanti contenuti on demand. Con NOW, infatti, è possibile sfruttare un comodo sistema di Pass per accedere ai programmi di intrattenimento, ai film e allo sport. Da notare, inoltre, che NOW è disponibile, come app, su Smart TV oltre che su smartphone, tablet, computer e tanti altri dispositivi, risultando accessibile senza limitazioni.

Per i suoi utenti, NOW propone tre Pass:

Entertainment per accedere ai contenuti di Sky TV

per accedere ai contenuti di Cinema per accedere ai contenuti di Sky Cinema

per accedere ai contenuti di Sport per accedere ai contenuti di Sky Sport e Sky Calcio

Le offerte partono da 8,99 euro al mese e scegliendo il Pass con permanenza minima di 12 mesi è possibile ottenere uno sconto sul costo mensile. In più, c’è l’Opzione Premium che garantisce 2 visioni in contemporanea oltre che l’eliminazione della pubblicità dai contenuti on demand.

Per accedere alle promozioni basta visitare il sito ufficiale di NOW tramite il link qui di sotto.

Tutto Sky in streaming con NOW: ecco le offerte

NOW propone tre diverse offerte per i Pass Entertainment e Cinema:

Entertainment al costo di 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

al costo di oppure 6,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi Entertainment + Cinema al costo di 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

al costo di oppure 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi Entertainment + Cinema + Premium al costo di 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

C’è poi una doppia offerta per il Pass Sport:

Sport al costo di 14,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

al costo di oppure 9,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi Sport + Premium al costo di 19,99 euro al mese oppure 15,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi

Per attivare l’offerta completa di NOW, quindi, possibile attivare la promo Entertainment + Cinema + Premium oltre al Pass Sport. Il costo è di 29,98 euro al mese oppure di 24,98 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi. Per scegliere e attivare l’offerta desiderata basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.