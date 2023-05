Tutto sotto controllo con Google Nest Cam, in offerta Amazon

La videosorveglianza è un sistema efficace per prevenire e contrastare furti, vandalismi e intrusioni. Tuttavia, spesso i costi di installazione e manutenzione delle telecamere sono elevati e non accessibili a tutti. Per questo, esistono soluzioni a basso costo, che offrono prestazioni elevate e funzionalità intelligenti a prezzi vantaggiosi.

La telecamera di sicurezza Google Nest Cam risponde a questi requisiti ed è adesso disponibile su Amazon a soli 69,99 euro invece di 99,99 euro, con uno sconto del 30% e la consegna immediata. Volendo puoi acquistarne più di una per creare un vero e proprio sistema completo.

Google Nest Cam: tieni sotto controllo tutta la casa dal tuo telefono

La Google Nest Cam è una telecamera di sicurezza intelligente e connessa, che ti permette di vedere e ascoltare in tempo reale ciò che accade nel luogo dove la installi. Basta collegarla al WiFi e scaricare l’app Nest sul tuo smartphone o tablet.

A quel punto avrai la possibilità di guardare il video in streaming HD 1080p, con visione notturna e zoom digitale 8x. Puoi anche parlare e ascoltare tramite l’altoparlante e il microfono integrati: utile magari per animali domestici lasciati da soli.

Il dispositivo è dotato di una funzione che rileva movimento o suoni sospetti, inviandoti una notifica sul tuo dispositivo. Puoi anche registrare e salvare i video nella memoria cloud, sottoscrivendo un abbonamento a Nest Aware. In questo modo potrai accedere alla cronologia degli eventi e creare clip e timelapse personalizzati.

Acquista la tua prima Google Nest Cam approfittando dell’offerta Amazon o prendine anche diverse se sei già convinto. La videosorveglianza non ti sarà mai costata così poco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.