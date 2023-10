Cerchi una TV a 79 euro? Ecco l'offerta che fa per te

In questo momento, il televisore da 24 pollici del marchio MIIA (modello MT24DH02) è in sconto al prezzo di 79,99 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio. È merito dell’evento promozionale Tech Week in corso su eBay. Non sappiamo quante siano le unità a magazzino, il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo e approfittarne prima di un prevedibile sold out.

MIIA, TV 24 pollici: la grande occasione su eBay

Il pannello ha risoluzione 1366×768 pixel, rapporto di contrasto 3000:1, tempo di risposta pari a 8,5 millisecondi e angolo di visione da 187 gradi. È ovviamente garantito il pieno supporto ai più recenti standard del digitale terrestre, così da poter ricevere e vedere tutti i canali trasmessi. Ancora, sono presenti una porta USB e gli ingressi HDMI e SCART. Il telecomando è in dotazione. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Al prezzo stracciato di soli 79,99 euro si tratta di un ottimo affare per chi cerca una TV dalla diagonale contenuta, adatta a ogni stanza della casa, anche a quelle più piccole. Volendo, collegando un apparecchio in stile Chromecast è possibile abilitare funzionalità smart per lo streaming dei contenuti.

Il televisore è proposto da uno store italiano con oltre 171.000 feedback positivi già ricevuti dai clienti. La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Come scritto in apertura, l’offerta fa parte dell’evento Tech Week su eBay.

