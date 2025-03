TV 4K da 43 pollici a 269€ (sconto): TCL 43V6B con Google TV

Rivoluziona l’esperienza multimediale in salotto o in qualsiasi altra stanza della casa con l’offerta di Amazon che oggi propone la TV 4K della serie TCL V6B al prezzo di soli 269 euro. I suoi punti di forza non si limitano alla risoluzione Ultra HD del pannello o all’integrazione della tecnologia Dolby Audio per il comparto sonoro, ma vanno ben oltre: diamo uno sguardo a quelli più importanti.

TCL V6B: l’offerta sulla TV 4K da 43 pollici

C’è ad esempio la piattaforma Google TV con tutte le applicazioni per lo streaming preinstallate (Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, YouTube ecc.) e la possibilità di interagire attraverso comandi vocali per cercare i contenuti o controllarne la riproduzione. Inoltre, il design elegante caratterizzato da cornici ultrasottili permette di appoggiarlo su qualsiasi ripiano oppure di appenderlo facilmente a parete, come mostrato dall’immagine qui sotto. A questo si aggiungono le porte HDMI 2.1, una modalità dedicata al gaming, l’HDR, la certificazione lativù 4K e la ricezione di tutti i canali trasmessi sul nuovo digitale terrestre. Dai uno sguardo alla descrizione completa per altre informazioni.

Lo sconto è automatico, non devi attivare coupon né inserire codici promozionali: mettila nel carrello per acquistare la TV 4K da 43 pollici di TCL (serie V6B) al prezzo di soli 269 euro.

Se la ordini adesso, Amazon te la spedirà e consegnerà gratis direttamente a casa tua già entro pochi giorni. L’e-commerce si occupa anche della vendita, senza passare da intermediari, assicurando così il massimo dell’affidabilità in ogni fase della transazione. Per l’eventuale reso con rimborso completo avrai tempo 30 gironi dal ricevimento.