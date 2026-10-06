 La TV 4K da 65 pollici più venduta è un affare nella Festa di Prime
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La TV 4K da 65 pollici più venduta è un affare nella Festa di Prime

Pannello 4K da 65 pollici e piattaforma Fire TV con Alexa per il televisore Xiaomi, il più venduto della categoria: eccolo in promozione.
La TV 4K da 65 pollici più venduta è un affare nella Festa di Prime
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Pannello 4K da 65 pollici e piattaforma Fire TV con Alexa per il televisore Xiaomi, il più venduto della categoria: eccolo in promozione.
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Xiaomi TV F 65 è il modello più venduto della categoria su Amazon, oggi protagonista di una promozione molto interessante in occasione della Festa delle Offerte Prime. È un televisore 4K da 65 pollici con pannello di alta qualità (HDR10) e piattaforma Fire TV per lo streaming senza richiedere dispositivi aggiuntivi. Ci sono anche il supporto al controllo vocale con Alexa e la compatibilità con la tecnologia AirPlay. Vediamo quali sono le sue caratteristiche.

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Festa Offerte Prime: Xiaomi TV F 65 in sconto

Ha in dotazione il telecomando con microfono e specifiche come i doppi altoparlanti con Dolby Audio e DTS:X per un comparto audio all’altezza delle aspettative anche senza dover collegare una soundbar esterna. E per il gioco c’è la modalità Game Boost 120 che porta la frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il tutto è racchiuso in un design elegante con finitura in metallo e cornice ultrasottile. Dai uno sguardo alla pagina sull’e-commerce per saperne di più.

Le caratteristiche della Xiaomi TV F da 65 pollici

Oggi può essere tua al prezzo di soli 359 euro, grazie allo sconto proposto che lo porta al più basso da quando è in vendita. Per un televisore da 65 pollici di questo tipo e con queste caratteristiche si tratta di un grande affare. La disponibilità della Xiaomi TV F 65 è immediata, con vendita e spedizione gestite da Amazon. C’è anche la consegna programmata senza costi aggiuntivi.

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XIAOMI TV F 65 2025, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

XIAOMI TV F 65 2025, 65 pollici (165 cm),4K UHD,Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, HDR10,MEMC, Modalità Game Boost 120Hz, Controllo Vocale Alexa, 2GB+32GB, Compatibile con AirPlay

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La Festa delle Offerte Prime si concluderà domani, mercoledì 7 ottobre. Se vuoi approfittare delle promozioni, ti basta un abbonamento Prime: attiva la prova gratuita e accedi per 30 giorni a tutti i vantaggi della sottoscrizione, compreso il catalogo di contenuti su Prime Video da guardare in streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 ott 2026

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Davide Tommasi
Pubblicato il
6 ott 2026
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