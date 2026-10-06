La TV 4K da 65 pollici più venduta è un affare nella Festa di Prime

Xiaomi TV F 65 è il modello più venduto della categoria su Amazon, oggi protagonista di una promozione molto interessante in occasione della Festa delle Offerte Prime. È un televisore 4K da 65 pollici con pannello di alta qualità (HDR10) e piattaforma Fire TV per lo streaming senza richiedere dispositivi aggiuntivi. Ci sono anche il supporto al controllo vocale con Alexa e la compatibilità con la tecnologia AirPlay. Vediamo quali sono le sue caratteristiche.

Festa Offerte Prime: Xiaomi TV F 65 in sconto

Ha in dotazione il telecomando con microfono e specifiche come i doppi altoparlanti con Dolby Audio e DTS:X per un comparto audio all’altezza delle aspettative anche senza dover collegare una soundbar esterna. E per il gioco c’è la modalità Game Boost 120 che porta la frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Il tutto è racchiuso in un design elegante con finitura in metallo e cornice ultrasottile. Dai uno sguardo alla pagina sull’e-commerce per saperne di più.

Oggi può essere tua al prezzo di soli 359 euro, grazie allo sconto proposto che lo porta al più basso da quando è in vendita. Per un televisore da 65 pollici di questo tipo e con queste caratteristiche si tratta di un grande affare. La disponibilità della Xiaomi TV F 65 è immediata, con vendita e spedizione gestite da Amazon. C’è anche la consegna programmata senza costi aggiuntivi.

La Festa delle Offerte Prime si concluderà domani, mercoledì 7 ottobre. Se vuoi approfittare delle promozioni, ti basta un abbonamento Prime: attiva la prova gratuita e accedi per 30 giorni a tutti i vantaggi della sottoscrizione, compreso il catalogo di contenuti su Prime Video da guardare in streaming.