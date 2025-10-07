 TV 4K: l'affare Hisense nella Festa delle Offerte Prime
Pannello 4K e funzionalità smart integrate per Hisense A7Q: la Festa delle Offerte Prime propone la TV in forte sconto rispetto al listino.
Segnaliamo lo sconto di 100 euro rispetto al listino ufficiale per Hisense A7Q, la TV 4K pensata per trasformare ogni salotto in una piccola sala cinematografica. La versione con diagonale da 50 pollici è protagonista di una promozione speciale per la Festa delle Offerte Prime, l’evento che ha preso il via oggi su Amazon.

Compra la TV 4K in forte sconto

Hisense A7Q, TV 4K da 50 pollici: le caratteristiche

Integra un pannello QLED di qualità elevata con risoluzione Ultra HD e funzionalità avanzate per garantire una resa visiva senza compromessi, dalla Filmmaker Mode alla modalità Eye Care, senza dimenticare l’AI 4K Upscaler. C’è anche un’impostazione dedicata espressamente al gaming. Nulla è lasciato al caso anche sul fronte audio con un subwoofer integrato e supporto alla tecnologia Dolby. A questo si aggiungono la piattaforma VIDAA con applicazioni per l’accesso immediato ai servizi di streaming, il telecomando con microfono per i controlli vocali di Alexa e altro ancora. Dai uno sguardo alla descrizione completa per altri dettagli.

Hisense A7Q: le caratteristiche della TV 4K

Il risparmio è notevole con lo sconto di 100 euro proposto oggi, che ti permette di mettere in salotto o in qualsiasi altra stanza della casa la TV 4K da 50 pollici di Hisense (modello A7Q) al prezzo di soli 349 euro. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, con la consegna gratis prevista entro pochi giorni.

Hisense TV 50″ QLED 4K 2025 50A72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 50”

Compra la TV 4K in forte sconto

Facendo parte della Festa delle Offerte Prime, tutto ciò di cui hai bisogno per approfittarne è un abbonamento Prime attivo. È la stessa sottoscrizione che include lo streaming di film, serie, show ed eventi sportivi dalla piattaforma Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 ott 2025

7 ott 2025
