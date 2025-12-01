 TV 4K Haier da 75 pollici con Google TV: -55% nel Cyber Monday
Google TV, pannello 4K e diagonale da 75 pollici per il televisore Haier in sconto a meno di metà prezzo nel Cyber Monday su Amazon.
Google TV, pannello 4K e diagonale da 75 pollici per il televisore Haier in sconto a meno di metà prezzo nel Cyber Monday su Amazon.

È in corso una super offerta di Amazon sulla TV 4K da 75 pollici di Haier (modello H75K85FUX). Nelle ultime ore del Cyber Monday, l’evento che conclude la lunga settimana del Black Friday, è in sconto del 55% rispetto al prezzo più basso dell’ultimo mese. Puoi anche prenotare gratuitamente il ritiro del vecchio apparecchio, così da non dovertene occupare personalmente.

Haier H75K85FUX protagonista del Cyber Monday

La piattaforma software su cui sono basate le funzionalità smart è Google TV, con supporto a migliaia di applicazioni tra le quali figurano quelle per le piattaforme di streaming: da Netflix a Prime Video, da Disney+ a DAZN e così via. La tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) garantisce un’elaborazione delle immagini impeccabile, senza sfocature nei movimenti e con azioni sempre fluide, nitide e realistiche anche nelle scene più dinamiche. C’è poi il sonoro immersivo multicanale con Dolby Audio, ricco e potente con profondità spaziale e chiarezza premium, per un’esperienza cinematografica a casa tua. A gestire ogni operazione è un potente processore quad core affiancato da 32 GB di memoria interna. Scopri di più nella scheda completa del televisore.

La TV 4K di Haier da 75 pollici (modello H75K85FUX) è in super offerta al prezzo di soli 449 euro. Il merito è del forte sconto proposto dall’e-commerce, che si occupa sia della vendita che della spedizione attraverso la sua rete logistica. La consegna è gratis.

Oggi è il Cyber Monday, l’ultimo atto della settimana del Black Friday su Amazon. Il conto alla rovescia è iniziato: hai tempo solo fino a mezzanotte per approfittare delle promozioni. Le migliori sono nella vetrina dedicata all’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Davide Tommasi
1 dic 2025
